Nostalgia 30 Tahun, Presiden Prabowo Kumpulkan Eks Ajudan Kostrad-Kopassus di Hambalang

Prabowo bertemu mantan ajudan di era Kostrad dan Kopasus.(Dok Sekretaris Kabinet)

PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar pertemuan silaturahmi yang penuh kehangatan dengan para mantan ajudan dan pengawal yang pernah mendampinginya semasa aktif berdinas di militer. Pertemuan nostalgia ini berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/3) sore.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa para tamu yang hadir merupakan sosok-sosok yang berada di lingkaran pengamanan Prabowo saat beliau menjabat di unit elit Kostrad dan Kopassus sekitar 30 tahun silam.

Kisah Haru di Balik Pertemuan

Dalam suasana yang akrab, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang temu kangen, tetapi juga ruang bagi para mantan pengawal untuk berbagi cerita perjalanan hidup mereka. Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika seorang mantan pengawal menceritakan kesuksesan anaknya.

“Salah satu dari mereka bercerita bahwa putranya yang disekolahkan oleh Bapak Presiden kini sudah menjadi sarjana dan telah mendapatkan pekerjaan,” ujar Teddy dalam keterangan resminya, Senin (9/3).

Nasib Para Pengawal: Dari TNI hingga Sektor Swasta

Teddy menjelaskan bahwa para mantan ajudan ini kini menempuh jalur karier yang beragam. Sebagian di antaranya masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif yang terus mengabdi kepada negara. Sementara itu, sebagian lainnya telah memasuki masa purnatugas.

Menariknya, Prabowo tetap merangkul mereka yang sudah pensiun dengan memberikan kesempatan bekerja di sejumlah perusahaan miliknya. Hal ini menunjukkan perhatian berkelanjutan sang Presiden terhadap orang-orang yang pernah berjuang bersamanya di masa lalu.

Respons Positif Publik

Momen reuni ini menjadi viral setelah diunggah melalui akun media sosial resmi Sekretariat Kabinet. Ribuan warganet memberikan respons positif, memuji loyalitas dan ingatan tajam Prabowo terhadap orang-orang yang pernah membantunya di masa sulit maupun masa jaya.

Pertemuan di Hambalang ini menegaskan karakter kepemimpinan Prabowo yang dikenal sangat menghargai loyalitas dan hubungan kekeluargaan, yang telah terjalin sejak beliau masih meniti karier di korps baret merah. (E-4)