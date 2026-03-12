Prabowo Hubungi Pangeran MBS, Desak Gencatan Senjata Total di Timur Tengah

Presiden Prabowo Subianto menghubungi Pangeran MBS.(Dok. X/@KSAMOFA )

PRESIDEN Prabowo Subianto melakukan pembicaraan telepon tingkat tinggi dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), Kamis (12/3). Dalam percakapan tersebut, Prabowo menyampaikan peringatan keras terkait eskalasi militer di Timur Tengah yang kian membara akibat agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun X @KSAMOFA, kedua pemimpin negara tersebut menyoroti ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan internasional jika konflik tidak segera diredam.

Desak Penghentian Militer Segera

Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia yang menuntut penghentian total aksi militer di kawasan tersebut. Ia memperingatkan bahwa tindakan agresif yang terus berlanjut akan memicu efek domino yang merusak tatanan keamanan global.

“Yang Mulia (Pangeran MBS) meninjau melalui telepon dengan Presiden Indonesia perkembangan eskalasi militer di kawasan dan dampaknya yang serius terhadap keamanan dan stabilitas regional dan internasional,” tulis keterangan resmi Kemenlu Arab Saudi.

Lebih lanjut, Presiden Indonesia menekankan bahwa tanpa adanya gencatan senjata dan penghentian provokasi militer, stabilitas kawasan yang selama ini dijaga akan runtuh dan berdampak langsung pada kepentingan ekonomi serta politik global.

Komitmen Stabilitas Regional

Pangeran MBS dan Presiden Prabowo sepakat bahwa situasi saat ini berada pada titik nadir yang membahayakan. Keduanya berkomitmen untuk terus berkoordinasi dalam menjaga kepentingan dunia Islam dan mencegah meluasnya front pertempuran di Timur Tengah.

Langkah diplomasi proaktif Prabowo ini mempertegas peran Indonesia dalam kancah geopolitik dunia, terutama dalam merespons ketegangan yang melibatkan kekuatan besar di kawasan Teluk dan pengaruhnya terhadap kedaulatan negara-negara Muslim. (Z-10)