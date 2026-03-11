Prabowo Tegaskan Jangan Lagi Ada Laporan Palsu Menyenangkan Pimpinan

Headline
PRESIDEN Prabowo Subianto memperingatkan jajarannya tidak menyampaikan laporan palsu atau tak sesuai kondisi yang sebenarnya. Ia tegaskan agar tak ada manipulasi laporan.
Prabowo mengatakan tak ingin mendapat laporan yang dimanipulasi untuk menyenangkan pimpinan.
"Saya susah dapat laporan, mudahan-mudahan ini laporan yang benar, jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan," kata Prabowo di acara Tasyakuran Satu Tahun Danantara, Jakarta, Rabu (11/3).
Mengenai capaian Danantara, Prabowo mengatakan cukup baik dengan sejumlah laporan lembaga tersebut.
Aset Danantara, ujar Prabowo, menunjukkan ada peningkatan yang disebutnya hampir 300 persen.
“Saya dapat laproan saya cukup gembira, written on assets 1 tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya naik lebih dari 300 persen," kata dia.
Selain itu, ia menyebut sovereign wealth fund atau dana investasi jangka panjang yang dikelola pemerintah. Dana yang dimiliki Indonesia menurut dia salah satu yang terbesar di dunia.
Prabowo mengatakan pengelolaan tersebut dalam setahun terakhir menunjukkan hasil yang positif.
“Kita bersyukur sekarang Indonesia punya sovereign wealth fund mungkin kernak ketujuh terbesar di dunia, kita juga bersyukur bahwa menejemen 1 tahun,” lanjutnya.
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Prabowo menekankan program tersebut merupakan keputusan langsung dari pemerintah yang harus segera direalisasikan.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pengelola Danantara Indonesia agar tidak cepat puas dengan capaian kinerja pada tahun pertama operasional lembaga tersebut.
Surat hibah lahan itu diserahkan Mochtar Riady kepada Kepala Badan Pengelola Investasi (BKI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani.
BADAN Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia akan menjalankan governance resetguna penguatan fundamental Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
