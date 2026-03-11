Cegah Laporan Asal Bapak Senang, Prabowo Minta Jajarannya Jujur

Presiden Prabowo Subianto (kiri).(Biro Pers Sekretariat presiden.)

PRESIDEN Prabowo Subianto memperingatkan jajarannya tidak membuat dan memberikan laporan akal-akalan atau hasil manipulasi yang tujuannya hanya untuk menyenangkan atasan.

Di hadapan jajaran pejabat negara dan petinggi-petinggi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Prabowo menyebut dirinya memberikan peringatan keras terhadap laporan akal-akalan tersebut.

"Jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu, laporan menyenangkan-menyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini," kata Presiden Prabowo kepada jajarannya saat acara peringatan HUT ke-1 Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3).

Usai memberi peringatan itu, Presiden Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.

"Saya dapat laporan, saya cukup gembira, return on asset satu tahun, 2025, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sudah naik lebih dari 300%. Ini cukup baik, dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini, bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik, kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen," kata Presiden Prabowo.

Prabowo kemudian menyoroti banyaknya anak perusahaan, bahkan cucu perusahaan yang bernaung di bawah satu entitas BUMN. Jumlahnya, menurut Prabowo, pun tidak main-main, karena ada satu BUMN yang mengelola hingga 200 anak perusahaan dan cucu perusahaan.

Situasi itu yang kemudian, menurut Presiden, memunculkan banyak penyimpangan, meskipun awal pendirian BUMN-BUMN sebagai perusahaan negara itu punya tujuan dan iktikad yang baik.

"BUMN didirikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, dulu namanya perusahaan negara. Sekian puluh tahun bergerak, kita tidak punya industri tekstil, negara mendirikan Patal Senayan, tidak punya industri kertas, kita butuh buku, anak-anak perlu belajar, negara mendirikan pabrik kertas. Tidak punya obat waktu merdeka, negara mendirikan perusahaan-perusahaan farma," kata Presiden.

"Tetapi lambat laun, iktikad baik ini terjadi penyimpangan-penyimpangan. Negara dalam keadaan baru awal-awal merdeka mendirikan perusahaan negara Pertamina. Ternyata, iktikad baik pendiri-pendiri bangsa itu akhirnya melahirkan anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan. Saya kaget Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan," sambung Prabowo.

Kemudian, Presiden menyoroti masalah adanya regulasi yang menghalangi negara mengaudit perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah BUMN.

"Aneh lagi ada peraturan-peraturan yang lebih aneh lagi, kalau BUMN (sebagai perusahaan induk) boleh diaudit oleh negara, katanya kalau cucu perusahaan ndak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?" ujar Presiden mengungkap rasa herannya.

Oleh karena itu, Presiden meyakini konsolidasi perusahaan-perusahaan milik negara dalam satu entitas Danantara menjadi strategi yang tepat untuk mengelola kekayaan negara dengan lebih optimal dan mencegah kebocoran kekayaan negara.

"Premis kita ternyata benar, konsolidasi satu manajemen dengan rasional dengan standar-standar terbaik dunia," kata Presiden Prabowo. (Ant/P-3)