Cara Daftar Mudik Gratis Pelindo 2026: Syarat, Rute, & Link Resmi

Cara Daftar Mudik Gratis Pelindo 2026.(Antara)

PROGRAM Mudik Gratis Pelindo 2026 kembali hadir melalui kolaborasi Pelindo Group bersama BUMN dengan tema besar “Mudik Aman Berbagi Harapan”.

Program ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin pulang kampung dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya menggunakan fasilitas bus yang telah disiapkan.

Bagi Anda yang berencana mengikuti program ini, pendaftaran resmi telah dibuka mulai 24 Februari 2026.

Berikut adalah panduan lengkap mengenai jadwal, syarat, cara daftar, hingga rute kota tujuan Mudik Gratis Pelindo 2026.

Jadwal dan Timeline Mudik Gratis Pelindo 2026

Agar tidak tertinggal, pastikan Anda mencatat tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan program Mudik Bersama Pelindo Group berikut ini:

24 Februari 2026 (Pukul 08.00 WIB): Pembukaan Pendaftaran Online.

23 - 27 Februari 2026: Periode Verifikasi Data oleh tim admin.

2 - 3 Maret 2026: Pendaftaran Ulang & Pengambilan Tiket Fisik (Offline) di kota keberangkatan.

16 Maret 2026: Seremoni Pemberangkatan Mudik (Arus Mudik).

27 Maret 2026: Keberangkatan Arus Balik menuju kota asal.

Syarat Daftar Mudik Gratis Pelindo 2026

Sebelum melakukan pendaftaran, pastikan Anda telah memenuhi kriteria dan menyiapkan dokumen pendukung sebagai berikut:

Calon peserta dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Belum terdaftar pada program Mudik Gratis yang diselenggarakan oleh instansi BUMN lainnya di tahun yang sama. Menyiapkan data diri asli sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang berlaku. Memiliki alamat e-mail dan nomor WhatsApp aktif untuk menerima notifikasi verifikasi. Wajib mengikuti seluruh rangkaian prosedur dan tata tertib yang ditetapkan panitia Pelindo Group.

Cara Daftar Online Mudik Gratis Pelindo 2026

Proses pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring (online) untuk memudahkan akses masyarakat di berbagai wilayah. Ikuti langkah-langkah berikut:

Akses situs resmi pendaftaran di https://mudikpelindo.id. Pilih menu pendaftaran dan isi formulir data diri sesuai KTP dan KK. Pilih rute keberangkatan dan kota tujuan yang tersedia. Unggah dokumen pendukung yang diminta (scan/foto KTP dan KK). Setelah selesai, tunggu proses verifikasi. Jika lolos, Anda akan menerima informasi melalui e-mail atau WhatsApp untuk tahap pengambilan tiket fisik.

Catatan Penting: Kuota kursi bus sangat terbatas dan menggunakan sistem first come, first served. Segera lakukan pendaftaran sebelum kuota terpenuhi.

Daftar Rute dan Kota Tujuan Mudik Pelindo 2026

Pelindo menyediakan titik keberangkatan dari empat kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Berikut detail rutenya:

Titik Keberangkatan Kota Tujuan Jakarta (Tanjung Priok) Solo, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto Surabaya (Tanjung Perak) Madiun, Trenggalek, Jember Makassar Palopo, Soroako Medan (Belawan) Aceh, Pekanbaru, Padang

Layanan Informasi (Hotline)

Jika Anda mengalami kendala saat melakukan pendaftaran online atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai titik kumpul pendaftaran ulang, silakan hubungi saluran resmi berikut:

Hotline Pelindo: 102

Website Resmi: mudikpelindo.id

Program ini didukung oleh berbagai entitas di bawah naungan Pelindo Group, termasuk PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), PT Jasa Armada Indonesia (JAI), hingga JICT. Pastikan Anda hanya mempercayai informasi dari kanal resmi Pelindo untuk menghindari penipuan.

FAQ Mudik Gratis Pelindo 2026

Apakah pendaftaran mudik ini dipungut biaya?

Tidak. Seluruh rangkaian program Mudik Gratis Pelindo 2026 tidak dipungut biaya apa pun alias gratis.

Bisakah saya mendaftar jika sudah ikut mudik gratis instansi lain?

Sesuai aturan BUMN, peserta yang sudah terdaftar di program mudik gratis BUMN lain tidak diperbolehkan mendaftar kembali di Pelindo untuk pemerataan kuota.

Apakah tersedia untuk arus balik saja?

Program ini umumnya dirancang untuk paket perjalanan pergi-pulang (PP), namun peserta wajib mengonfirmasi keberangkatan saat pendaftaran ulang. (Z-10)