Cara Daftar Mudik Gratis Pelindo 2026: Syarat, Rute, & Link Resmi

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PROGRAM Mudik Gratis Pelindo 2026 kembali hadir melalui kolaborasi Pelindo Group bersama BUMN dengan tema besar “Mudik Aman Berbagi Harapan”.
Program ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin pulang kampung dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya menggunakan fasilitas bus yang telah disiapkan.
Bagi Anda yang berencana mengikuti program ini, pendaftaran resmi telah dibuka mulai 24 Februari 2026.
Berikut adalah panduan lengkap mengenai jadwal, syarat, cara daftar, hingga rute kota tujuan Mudik Gratis Pelindo 2026.
Agar tidak tertinggal, pastikan Anda mencatat tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan program Mudik Bersama Pelindo Group berikut ini:
Sebelum melakukan pendaftaran, pastikan Anda telah memenuhi kriteria dan menyiapkan dokumen pendukung sebagai berikut:
Proses pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring (online) untuk memudahkan akses masyarakat di berbagai wilayah. Ikuti langkah-langkah berikut:
Catatan Penting: Kuota kursi bus sangat terbatas dan menggunakan sistem first come, first served. Segera lakukan pendaftaran sebelum kuota terpenuhi.
Pelindo menyediakan titik keberangkatan dari empat kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Berikut detail rutenya:
|Titik Keberangkatan
|Kota Tujuan
|Jakarta (Tanjung Priok)
|Solo, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto
|Surabaya (Tanjung Perak)
|Madiun, Trenggalek, Jember
|Makassar
|Palopo, Soroako
|Medan (Belawan)
|Aceh, Pekanbaru, Padang
Jika Anda mengalami kendala saat melakukan pendaftaran online atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai titik kumpul pendaftaran ulang, silakan hubungi saluran resmi berikut:
Program ini didukung oleh berbagai entitas di bawah naungan Pelindo Group, termasuk PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), PT Jasa Armada Indonesia (JAI), hingga JICT. Pastikan Anda hanya mempercayai informasi dari kanal resmi Pelindo untuk menghindari penipuan.
Tidak. Seluruh rangkaian program Mudik Gratis Pelindo 2026 tidak dipungut biaya apa pun alias gratis.
Sesuai aturan BUMN, peserta yang sudah terdaftar di program mudik gratis BUMN lain tidak diperbolehkan mendaftar kembali di Pelindo untuk pemerataan kuota.
Program ini umumnya dirancang untuk paket perjalanan pergi-pulang (PP), namun peserta wajib mengonfirmasi keberangkatan saat pendaftaran ulang. (Z-10)
BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mulai meninjau ulang atau audit kondisi perusahaan-perusahaan BUMN milik negara.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved