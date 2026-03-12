Prabowo Bertemu Menteri Pertahanan Australia Richard Marles Bahas Isu Kawasan

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles(Akun Media Sosial @sekretariat.kabinet)

PRESIDEN Prabowo Subianto menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Rabu (11/3).

Adapun topik yang dibahas antara lain isu kawasan dan hubungan Indonesia serta Australia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kedatangan Marles menjadi momen silaturahmi antara dua tokoh yang telah lama saling mengenal sebelum menduduki jabatan penting di pemerintahan masing-masing negara.

Baca juga : Prabowo Resmikan Peran Indonesia di Dewan Keamanan Gaza, Apa Itu Dewan Perdamaian Trump?

"Presiden Prabowo Subianto menerima sahabat lamanya yang juga Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, pada Rabu, 11 Maret 2026, di Kertanegara," ujar Teddy dalam keterangannya dikutip pada Kamis (12/3).

Menurut dia, suasana pertemuan berlangsung santai dan penuh keakraban. Kedua pemimpin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis yang menjadi perhatian kedua negara.

"Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, menegaskan hubungan pribadi yang erat antara kedua pemimpin," tutur Teddy.

Dalam percakapan tersebut, Prabowo dan Marles juga membahas dinamika kawasan yang berkembang, termasuk isu-isu strategis yang relevan bagi hubungan bilateral Indonesia dan Australia.

"Mereka berbincang santai sekaligus bertukar pandangan mengenai isu-isu penting dan pertemuan ini menjadi simbol kedekatan dan kerja sama erat antara Indonesia dan Australia," kata Teddy. (H-4)