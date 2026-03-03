Undang Presiden Terdahulu hingga Ketum Parpol, Prabowo Bakal Bahas Isu Geopolitik Dunia

Presiden Prabowo Subianto (kiri).(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu, serta ketua umum partai politik ke Istana Merdeka untuk makan malam. Dalam jamuan itu Kepala Negara juga disebut akan berdiskusi mengenai sejumlah hal, termasuk situasi geopolitik dunia terkini.

"Sejak tadi malam bapak presiden mengundang langsung seluruh presiden terdahulu, seluruh wakil presiden terdahulu, kemudian para menteri luar negeri terdahulu, termasuk juga para ketua partai politik yang di parlemen," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kepada pewarta, Selasa (3/3).

"Alhamdulillah hampir sebagian besar hadir, tentunya ini nanti malam untuk berdiskusi, bersilaturahmi, saling bertukar pandangan. Bapak presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira itu," sambungnya.

Teddy menuturkan, salah satu hal yang akan dibicarakan dengan para tokoh itu ialah terkait situasi geopolitik dunia terkini. Namun ia belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut lantaran pertemuan belum dimulai.

Adapun para presiden terdahulu yang telah dikonfirmasi hadir ialah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo. Lalu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menuturkan undangan yang diterima ialah untuk menghadiri makan malam dan diskusi. "Kita dengar dulu, Bapak Presiden mengundang kita, kita lihat apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan," kata dia.

Sedangkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, agenda kali ini merupakan kegiatan silaturahmi yang diinisiasi Prabowo dalam rangka Ramadan dan menyambut Idulfitri.

Isu terkini juga akan dibahas dan didiskusikan oleh Kepala Negara bersama para tokoh undangan yang hadir. "Tentu perkembangan geopolitik terakhir," kata Zulhas. (Mir/P-3)