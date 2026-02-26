Safari Ramadan, Kaesang Bersilaturahmi ke Ponpes Roudlotul Ulum

KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).(Dok. Istimewa)

KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2). Pimpinan Pondok Pesantren Roudlotul Ulum Cidahu, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang itu dikenal sebagai salah satu sosok ulama besar dan tersohor dari Provinsi Banten.

Ini menjadi kunjungan pertama dari agenda tahunan PSI bertajuk Safari Ramadan. Tiba sekitar Pukul 15.10 WIB, Kaesang disambut hangat Abuya Muhtadi dan beberapa santrinya.

Dalam pertemuan itu, Kaesang menyampaikan salam dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Abuya. "Saya, Kaesang, Pak Kiai. Tadi waktu perjalanan ke sini, Bapak (Jokowi) menelepon saya dan titip salam untuk Pak Kiai." kata Kaesang.

Dalam lawatannya ini, Kaesang mengaku senang lantaran telah disambut dengan hangat. Mereka empat berbincang kurang lebih 30 menit. Dalam pertemuan itu, ia didampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali dan beberapa pengurus DPP PSI lain.

Safari Ramadan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi dengan pesantren-pesantren di berbagai daerah. Kunjungan dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para guru agama, kiai, dan ulama yang selama ini menjadi penjaga nilai-nilai moral bangsa.

Dalam berbagai kesempatan, Ahmad Ali menegaskan, politik bukan sekadar soal strategi dan kekuasaan, tetapi juga soal keteguhan mental dan kejernihan hati.

“Politik itu hanya untuk orang yang mentalnya kuat. Kalau tidak, pasti goyang. Jadikan guru agama, kiai dan ulama sebagai penguat mental kita, penguat hati kita, tempat kita mengadu,” tandasnya.

Menurutnya, PSI memahami kekuatan partai tidak hanya diukur dari elektoral semata, tetapi dari kualitas moral para kadernya. Dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai kompas, PSI berkomitmen membangun politik yang beretika, santun, dan berpihak pada kebaikan bersama. (I-1)