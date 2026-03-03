Selain SBY, Jokowi, & JK, Berikut Daftar Tokoh Nasional yang Hadir dalam Undangan Prabowo!

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar pertemuan besar dengan mengundang para mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat silaturahmi antar-tokoh bangsa.
Dilansir dari Antara, ketibaan para tamu kehormatan disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di serambi kanan Istana Merdeka. Suasana hangat menyelimuti prosesi penyambutan para tokoh yang pernah memimpin Indonesia tersebut.
Rangkaian kehadiran dimulai oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang tiba sekitar pukul 19.00 WIB. Tak lama kemudian, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menyusul pada pukul 19.10 WIB.
Wakil Presiden petahana, Gibran Rakabuming Raka, yang mengenakan batik cokelat, tiba di lokasi sekitar pukul 19.15 WIB.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tiba di Istana Merdeka pukul 19.20 WIB. Mengenakan batik cokelat dan kopiah hitam, Jokowi sempat melambaikan tangan kepada awak media sebelum memasuki ruangan.
Kehadiran Jokowi disusul oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tiba pukul 19.24 WIB.
Menariknya, kedatangan SBY yang mengenakan kemeja bernuansa biru disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya tampak berbincang akrab sebelum berjalan masuk bersama ke dalam Istana Merdeka.
Terakhir, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono melengkapi kehadiran para tokoh pada pukul 19.27 WIB.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sengaja mengundang para mantan pemimpin negara dan tokoh politik untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai isu-isu strategis bangsa.
"Malam ini Bapak Presiden mengundang langsung seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu, para menteri luar negeri terdahulu, termasuk juga para ketua umum parpol di parlemen. Presiden ingin bertukar pandangan dengan tokoh-tokoh tersebut," ujar Teddy dilansir dari Antara, Selasa (3/3).
Selain para mantan presiden, pertemuan ini juga dihadiri oleh pimpinan partai politik papan atas, seperti Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
Pertemuan lintas generasi ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan roda pemerintahan di tahun 2026.
|Tokoh
|Waktu Kedatangan
|Jusuf Kalla
|19.00 WIB
|Ma'ruf Amin
|19.10 WIB
|Gibran Rakabuming
|19.15 WIB
|Joko Widodo
|19.20 WIB
|SBY
|19.24 WIB
|Boediono
|19.27 WIB
