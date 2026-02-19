Buka Puasa Bersama NasDem Jadi Ajang Silaturahmi Tokoh Politik Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo

Headline
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan acara Buka Puasa Bersama yang digelar di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Kamis (19/2) menjadi momentum untuk menjalin silaturahmi tokoh politik.
Adapun, dalam acara tersebut dihadiri oleh tokoh politik penting seperti Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, hingga Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan.
"Tentu pertama adalah semangatnya untuk memperkuatkan tali silaturahmi di antara bukan hanya di internal nasdem, tapi juga dengan seluruh komponen termasuk dengan partai-partai sahabat dan tokoh-tokoh masyarakat," kata Saan usai acara di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).
Saan mengungkapkan Surya Paloh sempat berbincang dengan tokoh politik yang hadir. Ia menampik perbincangan menyasar pada Pilpres 2029. Ia mengatakan pada kesempatan itu tokoh yang hadir berbincang untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi kekuatan partai-partai politik untuk membantu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Tadi ada komunikasi biasa, komunikasi yang tadi konteksnya sama ya. Kita inikan semua ada dalam konteks bersama dengan pemerintah, karena konteksnya semua bersama dengan pemerintah maka semua kita berpikir bagaimana ke depan ini pemerintahan ini bisa dibantu untuk bisa sukses, berhasil, dan apa yang menjadi program-program dan kebijakan Presiden Prabowo itu bisa sukses dan berhasil," katanya. (Faj/P-3)
