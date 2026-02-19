Surya Paloh Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Silaturahim di Acara Buka Puasa NasDem

Headline
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat tali silaturahim bagi seluruh elemen bangsa. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Buka Puasa Bersama yang digelar di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).
Surya Paloh mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas kehadiran para tokoh dan tamu undangan yang hadir di antaranya, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, hingga Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan.
"Sungguhlah kami bersukacita dan berbesar hati atas keringanan langkah Bapak dan Ibu semuanya untuk bersedia menghadiri undangan dari DPP Partai NasDem," ujar Surya Paloh.
Menurut Surya, momentum buka puasa bersama ini bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan memiliki makna untuk menjaga kerukunan yang sudah terjalin selama ini. Ia berharap hubungan baik dapat terus berjalan.
"Berbuka puasa pada hari ini tentu kita sepakati bersama dapat memberikan makna tersendiri, agar hubungan silaturahmi yang telah ada dan terjaga selama ini bisa tetap kita pertahankan, bahkan diperkuat," lanjutnya.
Lebih lanjut, Surya Paloh juga menyinggung esensi ibadah di bulan Ramadhan. Baginya, Ramadan adalah momentum untuk memperkuat daya tahan diri dari berbagai godaan, yang tidak hanya terbatas pada menahan lapar dan haus. Ia mengajak hadirin untuk menyucikan semangat spiritual dalam menjalani kehidupan berbangsa.
"Bulan suci ini adalah waktu untuk memperkuat kemampuan daya tahan kita terhadap berbagai godaan, serta kembali mempersucikan semangat spirit kita untuk memaknai Ramadhan itu sendiri," kata Surya.
Menutup sambutannya, Surya Paloh mendoakan agar seluruh pihak diberikan kekuatan untuk terus melangkah ke depan dengan semangat persatuan. Ia berharap nilai-nilai spiritual yang didapat selama Ramadhan dapat menjadi modal penting dalam perjuangan membangun bangsa dan negara.
"Semoga kita mampu memberikan spirit dan semangat agar makna bulan suci ini memberikan sesuatu yang berarti bagi perjuangan kita bersama dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini," pungkasnya.
