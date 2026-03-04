Rajiv Bagikan 30 ribu Paket Sembako

Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Rajiv menyerahkan paket sembako untuk masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat(MI/BAYU ANGGORO)

ANGGOTA Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, menyalurkan 30 ribu paket sembako bagi masyarakat di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meringankan beban ekonomi warga di tengah bulan suci Ramadan serta menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Dalam kegiatannya, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II tersebut didampingi oleh Wakapolresta Bandung, AKB Putu Hendra Binangkari.

"Saya berikan kenang-kenangan berupa paket sembako, mudah-mudahan dapat membantu meringankan beban masyarakat di Kecamatan Ciparay. Semoga bermanfaat di tengah nuansa bulan Ramadan ini," kata Rajiv, Rabu (4/3).

Selain berbagi sembako, dia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Lebaran. Lonjakan permintaan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, daging, hingga telur seringkali memicu kenaikan harga yang memberatkan masyarakat.

Sebagai anggota komisi yang membidangi pertanian, perikanan, dan pangan, Rajiv meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan distribusi pangan berjalan tanpa hambatan.

"Saya yang diberikan amanah oleh masyarakat di Kabupaten Bandung dan KBB akan terus memantau ketersediaan pangan di sini. Aspirasi masyarakat akan saya bawa dan sampaikan di Jakarta," tegasnya.

Gerakan Pangan Murah



Tak hanya pembagian paket cuma-cuma, Rajiv juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah Kecamatan Margaasih. Program ini menghadirkan komoditas pangan dengan harga di bawah pasar, seperti minyak goreng seharga Rp15.700, beras SPHP Rp54.000, hingga daging sapi Rp117.000.

Bahkan, bagi masyarakat pemegang voucher, harga telur yang normalnya Rp29.500 bisa ditebus hanya dengan Rp19.000. Menariknya, GPM ini juga melibatkan petani lokal asal Ciwidey dan Pasir Jambu untuk menyuplai sayur-mayur serta cabai yang dijual serba Rp5.000.

"Sesuai janji saya, kita kembali gelar Gerakan Pangan Murah agar masyarakat bisa membeli pangan murah jelang Lebaran nanti," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rajiv turut mengingatkan kelompok tani yang telah menerima berbagai bantuan program, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga bioflok, agar memanfaatkan bantuan tersebut sebagaimana mestinya.

Dia memberikan peringatan keras agar bantuan dari negara tersebut tidak diperjualbelikan kembali.

"Saya ingatkan kepada kelompok tani yang dapat bantuan, tolong jangan pernah itu dijual lagi. Itu untuk masyarakat, untuk petani agar pertanian di Ciparay makin maju dan berkembang," tandasnya.