Rajiv Bagikan 30 ribu Paket Sembako

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, menyalurkan 30 ribu paket sembako bagi masyarakat di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meringankan beban ekonomi warga di tengah bulan suci Ramadan serta menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Dalam kegiatannya, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II tersebut didampingi oleh Wakapolresta Bandung, AKB Putu Hendra Binangkari.
"Saya berikan kenang-kenangan berupa paket sembako, mudah-mudahan dapat membantu meringankan beban masyarakat di Kecamatan Ciparay. Semoga bermanfaat di tengah nuansa bulan Ramadan ini," kata Rajiv, Rabu (4/3).
Selain berbagi sembako, dia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Lebaran. Lonjakan permintaan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, daging, hingga telur seringkali memicu kenaikan harga yang memberatkan masyarakat.
Sebagai anggota komisi yang membidangi pertanian, perikanan, dan pangan, Rajiv meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan distribusi pangan berjalan tanpa hambatan.
"Saya yang diberikan amanah oleh masyarakat di Kabupaten Bandung dan KBB akan terus memantau ketersediaan pangan di sini. Aspirasi masyarakat akan saya bawa dan sampaikan di Jakarta," tegasnya.
Gerakan Pangan Murah
Tak hanya pembagian paket cuma-cuma, Rajiv juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah Kecamatan Margaasih. Program ini menghadirkan komoditas pangan dengan harga di bawah pasar, seperti minyak goreng seharga Rp15.700, beras SPHP Rp54.000, hingga daging sapi Rp117.000.
Bahkan, bagi masyarakat pemegang voucher, harga telur yang normalnya Rp29.500 bisa ditebus hanya dengan Rp19.000. Menariknya, GPM ini juga melibatkan petani lokal asal Ciwidey dan Pasir Jambu untuk menyuplai sayur-mayur serta cabai yang dijual serba Rp5.000.
"Sesuai janji saya, kita kembali gelar Gerakan Pangan Murah agar masyarakat bisa membeli pangan murah jelang Lebaran nanti," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Rajiv turut mengingatkan kelompok tani yang telah menerima berbagai bantuan program, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga bioflok, agar memanfaatkan bantuan tersebut sebagaimana mestinya.
Dia memberikan peringatan keras agar bantuan dari negara tersebut tidak diperjualbelikan kembali.
"Saya ingatkan kepada kelompok tani yang dapat bantuan, tolong jangan pernah itu dijual lagi. Itu untuk masyarakat, untuk petani agar pertanian di Ciparay makin maju dan berkembang," tandasnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved