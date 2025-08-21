Irma Prihatin Balita di Sukabumi Meninggal dalam Kondisi Penuh Cacing

Irma Suryani.(Dok Nasdem)

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing. Ia mempertanyakan peran pemerintah daerah (pemda) dalam memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.

"Saya prihatin, di 80 tahun Indonesia merdeka masih ada anak balita yang menderita cacingan," kata Irma dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

Padahal, kata Irma, pemerintah sudah memberikan akses pelayanan kesehatan gratis bagi fakir miskin berupa program Penerima Bantuan Iuran (PBI) di BPJS Kesehatan.

Baca juga : Irma Suryani Berharap Tagar Kabur Aja Dulu Disikapi secara Bijak

Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum teredukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan.

"Sayangnya, masyarakat masih banyak yang abai dan tidak memahami pentingnya pola hidup bersih dan sehat," kata Irma.

Legislator Partai NasDem itu mempertanyakan peran pemda agar memperhatikan kondisi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Baca juga : Perempuan Indonesia Harus Mampu Bekerja Cerdas dan Punya Posisi Tawar yang Kuat

"Harusnya pemda setempat tidak boleh lagi membiarkan warganya mandi, cuci, dan buang air di kali. Mereka harus menyediakan sumur dan jamban sehat. Sayangnya, banyak pemda yang hanya bisa menghabiskan APBD tanpa tahu apa yang menjadi kebutuhan dasar warganya," ujarnya.

Irma mengatakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah membantu tingginya biaya pengobatan atau kuratif pada BPJS Kesehatan.

Dengan begitu, ia meminta pemerintah agar terus menggencarkan sosialisasi Germas agar penyakit yang dapat menjangkit dapat dihindari.

"Saya sebagai anggota Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk tetap melaksanakan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada masyarakat agar kejadian cacingan yang sampai merenggut nyawa balita ini dapat dihindari," urainya. (RO/I-2)