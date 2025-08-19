NasDem Dukung Presiden Prabowo Berantas Beking Tambang Ilegal

Alih fungsi lahan sebagai kawasan tambang ilegal yang berlangsung sejak 5 April 2025.( ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mendukung ultimatum Presiden Prabowo Subianto kepada para jenderal yang membekingi tambang ilegal, baik TNI maupun Polri. Hal itu langkah tegas seorang Kepala Negara.

"NasDem saat ini adalah mendukung apa yang dilakukan langkah selanjutnya oleh Bapak Presiden untuk menindak tegas mereka-mereka yang membekingi tambang-tambang," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.

"Ya bisa, gampang kok. Sangat kelihatan kok. Tangkap-tangkapin saja dulu semua itu. Nanti, kalau enggak ada yang komentar atau enggak ada yang keluar berarti aman dari backingan jenderal TNI-Polri. Tapi kalau ada yang keluar kan kelihatan, tinggal disikat. kalau sudah perintahnya presiden siapa yg mau berani (lawan) sih? kita dukung lah," ucap Sahroni.

Dia mengatakan langkah konkret yang disampaikan Prabowo itu jadi penting untuk kepentingan masyarakat. "Kalau ini terjadi, masyarakat saya yakin akan menikmati hasil dari upaya pemerintah yaitu bapak Presiden untuk suksesi kepentingan manfaat masyarakat," jelas Sahroni.

Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para jenderal yang membekingi tambang ilegal, baik TNI maupun Polri. Prabowo menegaskan bakal menindak siapa saja yang coba melindungi praktik tambang ilegal.

"Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun. Apakah jenderal TNI atau polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2025, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.(P-1)