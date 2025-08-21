Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

NasDem Minta Bulog Segera Atasi Kenaikan Harga Beras

Media Indonesia
21/8/2025 21:02
NasDem Minta Bulog Segera Atasi Kenaikan Harga Beras
Warga membawa beras kemasan murah yang dibeli saat Gerakan Pangan Murah di Pasar Pabean, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/8/2025).(Antara/Didik Suhartono)

ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.

"Permasalahannya kita sama-sama tahu adalah kenaikan harga beras belakangan ini," kata Tohpati dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Dirut Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Tohpati menyoroti lambannya penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut merupakan strategi pengendalian harga beras di pasaran. 

Baca juga : NasDem Buktikan Dukungan ke Prabowo-Gibran di DPR

"Kita mendorong supaya Bulog harus segera menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP secepatnya, karena itu merupakan strategi untuk mengendalikan harga beras," tandasnya.

Tohpati juga meminta Bulog memastikan para pengecer dimudahkan dalam mengakses aplikasi beras SPHP agar lebih lancar melakukan distribusi kepada masyarakat.

"Pengecer kesulitan untuk mengakses Klik SPHP. Jadi kami meminta Bulog segera mempermudah cara untuk mendapatkan beras SPHP, membuat aplikasi Klik SPHP simpel dan mudah dipahami, disertai sosialisasi cara penggunaannya yang masif," urainya. 

Fraksi Partai NasDem menekankan agar Bulog bersikap cermat dan solutif dalam merespons kenaikan harga beras, demi menjaga stabilitas pangan dan melindungi daya beli masyarakat. (RO/I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu Arto Subari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved