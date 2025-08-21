NasDem Minta Bulog Segera Atasi Kenaikan Harga Beras

Warga membawa beras kemasan murah yang dibeli saat Gerakan Pangan Murah di Pasar Pabean, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/8/2025).(Antara/Didik Suhartono)

ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.

"Permasalahannya kita sama-sama tahu adalah kenaikan harga beras belakangan ini," kata Tohpati dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Dirut Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Tohpati menyoroti lambannya penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut merupakan strategi pengendalian harga beras di pasaran.

Baca juga : NasDem Buktikan Dukungan ke Prabowo-Gibran di DPR

"Kita mendorong supaya Bulog harus segera menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP secepatnya, karena itu merupakan strategi untuk mengendalikan harga beras," tandasnya.

Tohpati juga meminta Bulog memastikan para pengecer dimudahkan dalam mengakses aplikasi beras SPHP agar lebih lancar melakukan distribusi kepada masyarakat.

"Pengecer kesulitan untuk mengakses Klik SPHP. Jadi kami meminta Bulog segera mempermudah cara untuk mendapatkan beras SPHP, membuat aplikasi Klik SPHP simpel dan mudah dipahami, disertai sosialisasi cara penggunaannya yang masif," urainya.

Fraksi Partai NasDem menekankan agar Bulog bersikap cermat dan solutif dalam merespons kenaikan harga beras, demi menjaga stabilitas pangan dan melindungi daya beli masyarakat. (RO/I-2)