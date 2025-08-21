Wamenaker Terjaring OTT KPK, DPR: Pelajaran agar Anak Muda Jaga Akuntabilitas

: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mmberikan keterangan pers seusai melakukan orasi bersama pengemudi ojek online (ojol) saat berunjuk rasa menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR(Usman Iskandar/MI)

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyayangkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tentu sangat disayangkan, kinerjanya yang lumayan bagus, tidak disertai akuntabilitas yang bagus juga," kata Irma melalui keterangan tertulis, Kamis (21/8).

Irma mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Noel terlebih Kementerian Ketenagakerjaan sebagai mitra kerja Komisi IX. Politikus NasDem itu mengingatkan agar kasus Noel jadi pelajaran bagi anak muda untuk menjaga akuntabilitas saat menjabat.

"Pembelajaran bagi anak-anak muda yang merintis karier politik agar dapat menjaga akuntabilitas saat mencapai kesuksesan," ucap Irma.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Immanuel Ebenezer di Jakarta.

"Lokasi di wilayah Jakarta," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

Budi belum bisa memerinci kasusnya. Sebab, OTT masih berlangsung. "Benar terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan saat ini masih berporses," ucap Budi.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut Noel ditangkap atas kasus pemerasan. Kini, wamenaker itu tengah dimintai keterangan. "Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," kata Fitroh melalui keterangan tertulis, hari ini (21/8).