Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Istana Tunggu Proses Hukum sebelum Putuskan Pergantian Noel Ebenezer di Kabinet

Kautsar Widya Prabowo
21/8/2025 16:27
Istana Tunggu Proses Hukum sebelum Putuskan Pergantian Noel Ebenezer di Kabinet
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi(Dok.Antara)

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pergantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel tidak akan dilakukan terburu-buru. Istana masih menunggu perkembangan proses hukum yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Belum, kita tunggu dulu 1x24 jam hasil dari teman-teman KPK seperti apa. Sekali lagi, kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Tetapi apakah itu akan terjadi pergantian atau reshuffle, belum tentu. Tunggu dulu,” ujar Pras sapaan akrabnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8).

Pras menjelaskan, pergantian pejabat tidak serta-merta dilakukan otomatis setelah ada penetapan hukum. Ada sejumlah opsi mekanisme yang bisa dipakai, mulai dari penunjukan pejabat sementara hingga penugasan ad interim.

Baca juga : Presiden Prabowo Tegaskan Integritas Usai OTT KPK terhadap Immanuel Ebenezer

“Tidak otomatis ketika salah satu pejabat, apalagi ini wakil, kecuali menteri, langsung hari itu juga dilakukan pergantian. Bisa saja ada pejabat sementara atau penugasan khusus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pras menegaskan Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum dan meminta KPK menuntaskan penyelidikan.

"Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian," tandas Pras. (P-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved