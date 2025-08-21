Istana Tunggu Proses Hukum sebelum Putuskan Pergantian Noel Ebenezer di Kabinet

Headline
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pergantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel tidak akan dilakukan terburu-buru. Istana masih menunggu perkembangan proses hukum yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Belum, kita tunggu dulu 1x24 jam hasil dari teman-teman KPK seperti apa. Sekali lagi, kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Tetapi apakah itu akan terjadi pergantian atau reshuffle, belum tentu. Tunggu dulu,” ujar Pras sapaan akrabnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8).
Pras menjelaskan, pergantian pejabat tidak serta-merta dilakukan otomatis setelah ada penetapan hukum. Ada sejumlah opsi mekanisme yang bisa dipakai, mulai dari penunjukan pejabat sementara hingga penugasan ad interim.
“Tidak otomatis ketika salah satu pejabat, apalagi ini wakil, kecuali menteri, langsung hari itu juga dilakukan pergantian. Bisa saja ada pejabat sementara atau penugasan khusus,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pras menegaskan Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum dan meminta KPK menuntaskan penyelidikan.
"Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian," tandas Pras. (P-4)
Mensesneg Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pengelolaan rumah dinas anggota DPR telah dikembalikan sepenuhnya ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Presiden Prabowo tegaskan komitmen integritas pasca OTT KPK terhadap Immanuel Ebenezer, menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah pusat terus memantau perkembangan aksi unjuk rasa yang menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut bahwa proses negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor mengalami jalan buntu
PRESIDEN Prabowo Subianto dikabarkan tidak turut campur dalam polemik surat permintaan pendampingan istri Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, dalam kunjungannya ke Eropa.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Padahal, kata dia, penindakan hukum yang dilakukan KPK penting untuk memperbaiki instansi yang sebelumnya dipimpin Noel.
Tanak mengatakan, pihaknya berpeluang menerapkan pasal pencucian uang ke Irvian ‘Sultan’. Itu, kata dia, tergantung dari perkembangan penyidikan.
Desakan ini menyusul pernyataan KPK bahwa praktik pungli telah berlangsung sejak 2019, dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wamenaker Imanuel Ebenezer (Noel).
