OTT Wamenaker Harus Menjadi Momentum Bersih-Bersih Kabinet Prabowo

DIREKTUR Komunikasi GREAT Institute Khalid menyatakan keprihatinan atas operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Dia pun mengimbau penyelenggara negara agar mematuhi arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai korupsi sebagai musuh bersama yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya demi keadilan dan kemakmuran bangsa.

“Kami sangat prihatin atas OTT KPK terhadap Wamenaker, Immanuel Ebenezer, bahwa praktik koruptif masih bergentayangan di lingkungan kantor kementerian" ujar Khalid dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (21/8).

Khalid Zabidi, juga mengatakan, langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini sekaligus membersihkan kabinet dari unsur orang yang tidak sejalan dengan misi Prabowo dalam memberantas korupsi.

"Kejadian ini juga sekaligus menandakan dan momentum pembersihan total di kabinet Presiden Prabowo dari orang-orang yang terindikasi dari barisan orde yang lalu," pungkas Khalid Zabidi.

Pada saat yang bersamaan dalam keterangannya Khalid Zabidi juga menghargai kerja keras KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. "Saya pikir Presiden sudah tegas dan jelas sikapnya terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya berharap para jajaran kabinet dan penyelenggara negara lainnya agar mematuhi perintah Presiden Prabowo untuk tidak melakukan korupsi dalam menjalankan tugas mereka, komitmen Presiden ini harus di dukung penuh." pungkas aktivis 98 dari Institute Teknologi Bandung itu.

Dalam perkara itu, KPK telah menyita 22 kendaraan dari operasi tersebut yang terdiri dari 15 kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua. Walaupun demikian, KPK belum memberitahukan mengenai kepemilikan maupun lokasi penyitaan puluhan kendaraan tersebut.

Sebanyak 22 kendaraan tersebut terdiri atas mobil Nissan GT-R, mobil Toyota Corolla Cross, dua mobil Palisade, mobil Suzuki Jimny, tiga mobil Honda CRV, mobil Jeep, mobil HILUX, dua mobil Expander, mobil Hyundai Stargazer, mobil BMW, mobil Pajero Sport, motor Vespa Sprint S 150, motor Vespa, motor Scrambler Ducati, motor Ducati Hypermotard, motor Ducati Xdiavel, dan dua motor Ducati.

Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Fitroh mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan. (Cah/P-3)