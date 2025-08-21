Terjaring OTT, Kinerja Immanuel Ebenezer Disebut Memuaskan?

Ilustrasi.(MI)

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan, kinerja dari terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer cukup baik dalam 10 bulan terakhir. Dia bersama dengan menteri ketenagakerjaan dinilai berhasil mengatasi persoalan-persoalan besar di sektor ketenagakerjaan belakangan ini.

"Kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kemnaker, baik menteri maupun wakil menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan," kata Prasetyo kepada pewarta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8).

Menurutnya, baik Immanuel dan menaker mampu menyelesaikan banyaknya permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi dalam 10 bulan terakhir. "Terutama salah satu yang paling besar adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Sritex," tambah Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo menekankan kejadian ini merupakan alarm pengingat bagi jajaran pembantu presiden lainnya. Dia juga menyampaikan perihal korupsi merupakan salah satu fokus yang berulang kali terus diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu justru dengan kejadian ini barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet," jelasnya.

"Ini kan membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk, kalau kategori penyakit ini stadium 4 stadium lanjut, dan itu berlaku tidak hanya kepada pejabat negara, tapi ke semuanya," lanjut Prasetyo.

Diketahui, Immanuel terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pria yang karib disapa Noel itu diduga melakukan pemerasan terkait dengan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). (Mir/P-3)