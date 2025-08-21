Presiden Prabowo Tegaskan Integritas Usai OTT KPK terhadap Immanuel Ebenezer

OTT Wamenaker, Immanuel Ebenezer(MI/ Usman Iskandar)

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan semakin memperketat pengawasan serta memberikan peringatan keras kepada para menteri terkait integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas. Hal ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel).

“Presiden akan lebih tegas dalam mengingatkan jajaran kabinet. Kasus ini kembali membuktikan bahwa praktik korupsi sudah berada pada tahap kritis, ibarat penyakit stadium 4,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Agustus 2025.

Fokus pada Pemberantasan Korupsi

Baca juga : Wamenaker Kena OTT KPK, Dasco: Presiden tidak Pandang Bulu Berantas Korupsi

Prasetyo mengungkapkan, sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo secara konsisten menekankan pentingnya pemberantasan korupsi. Peringatan ini selalu diarahkan terutama kepada menteri dan pejabat negara agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

“Bapak Presiden menegaskan seluruh anggota kabinet harus menjaga integritas serta menghidupkan semangat antikorupsi dalam setiap langkah kebijakan maupun pelaksanaan tugas harian,” jelasnya.

Pesan Presiden: Jaga Sikap dan Hindari Kegaduhan

Baca juga : Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT, DPR: Bukti Prabowo tak Intervensi

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya etika komunikasi pejabat negara. Para menteri diingatkan untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu keresahan publik.

“Beliau berpesan agar pernyataan-pernyataan yang dilontarkan menteri tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dua hal inilah yang secara konsisten selalu disampaikan Presiden,” tegas Prasetyo.

Kasus OTT terhadap Immanuel Ebenezer menjadi sorotan publik sekaligus ujian serius bagi pemerintahan Prabowo dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.