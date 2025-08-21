Sepuluh Orang Ditangkap dalam OTT Noel Ebenezer

A- A+

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.(MI/Usman Iskandar)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. Ada sembilan orang lain yang terjaring.

“(Total) sepuluh orang,” kata Wakil ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis, hari ini.

Fitroh belum bisa memerinci nama-namanya. Mereka yang terjaring tengah dimintai keterangan.

Ada puluhan mobil dan Motor Ducati disita atas OTT ini. KPK juga menemukan uang, yang kini masih dihitung.

OTT Noel terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, malam. Noel diduga terjerat kasus pemerasan.

“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Fitroh.

KPK memiliki aturan main 1x24 jam untuk menentukan status hukum. Informasi lengkap dipaparkan melalui konferensi pers. (Can/P-1)