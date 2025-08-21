Puluhan Mobil dan Motor Ducati jadi Barbuk OTT Immanuel Ebenezer

Ilustrasi(Dok.MI)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. Puluhan mobil dan motor mahal disita penyidik.

“Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada Motor Ducati,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis, hari ini.

Fitroh belum bisa memerinci total uang yang disita. Sosok yang terjaring dalam OTT ini pun masih dirahasiakan.

OTT Noel terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, malam. Noel diduga terjerat kasus pemerasan. “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Fitroh.

KPK memiliki aturan main 1x24 jam untuk menentukan status hukum. Informasi lengkap dipaparkan melalui konferensi pers. (Can/P-1)