Terjaring OTT, Wamenaker Immanuel Ebenezer Punya Aset Rp17,6 Miliar

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.( MI/USMAN ISKANDAR)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. Noel tercatat memiliki kekayaan dengan total Rp17,6 miliar.

Data itu diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaru miliknya. Noel menyerahkan laporan pada 17 Januari 2025.

Dalam laporannya, Noel memiliki lima tanah dan bangunan senilai Rp12,1 miliar. Empat lahan dan bangunan ada di Depok, satu sisanya di Bogor.

Noel tercatat memiliki lima kendaraan senilai Rp3,3 miliar. Itu, berupa Mitsubishi Pajero, KIA Picanto, Yamaha NMAX, Toyota Fortuner, dan Toyota Land Cruiser 300 VX.

Noel juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp109,5 juta. Lalu, Noel juga mengaku memiliki kas dan setara kas senilai Rp2 miliar.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut Noel ditangkap atas kasus pemerasan. Kini, wamenaker itu tengah dimintai keterangan.

"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," kata Fitroh melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 Agustus 2025.

Fitroh belum bisa memerinci total orang yang terjaring. Termasuk kasus yang menjerat Noel.

Penangkapan masih berlangsung. Pihak terjaring kini tengah diperiksa.

KPK memiliki aturan main 1x24 jam untuk menentukan status hukum. Informasi lengkap dipaparkan melalui konferensi pers. (Can/P-1)