Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT, DPR: Bukti Prabowo tak Intervensi

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer(MI/SUSANTO)

ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasir Djamil merespons soal Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang terjerat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nasir mengaku prihatin wakil menteri Kabinet Merah Putih tertangkap tangan di saat Presiden Prabowo gencar menyuarakan isu-isu soal pemberantasan korupsi. Di sisi lain, ia mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tidak melakukan intervensi dan mencegah OTT tersebut.

"Kita salut kepada Presiden Prabowo, karena tentu saja dia tidak berusaha untuk melakukan upaya-upaya dengan kewenangan yang dia miliki untuk mencegah terjadinya peristiwa itu, ya jadi sangat mengejutkan sebenarnya," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8).

Nasir juga mengapresiasi KPK yang independen dan tidak diintervensi oleh kekuasaan.

"Kita mendapatkan pesan bahwa presiden itu tidak mencampuri urusan-urusan seperti ini. Kedua kita juga mendapatkan pesan bahwa KPK itu bekerja secara independen ya, tidak diintervensi oleh kekuasaan,"

Lebih lanjut, Nasir menjelaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memberantas korupsi. Namun, ternyata yang ikut terlibat merupakan anak buahnya di Kabinet Merah Putih. ibarat gol bunuh diri jika dianalogikan dalam sepak bola.

"Presiden kan sangat, sangat gencar untuk soal ini gitu, dan tentu sangat seperti memasukkan bola ke gawang sendiri ini, jadi apa yang dialami oleh wamenaker itu seperti memasukan bola ke gawan sendiri, atau gol bunuh diri," kata Nasir.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Immanuel Ebenezer di Jakarta.

"Lokasi di wilayah Jakarta," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

Budi belum bisa memerinci kasusnya. Sebab, OTT masih berlangsung. "Benar terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan saat ini masih berporses," ucap Budi.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut Noel ditangkap atas kasus pemerasan. Kini, wamenaker itu tengah dimintai keterangan. "Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," kata Fitroh melalui keterangan tertulis, hari ini.