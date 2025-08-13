Soal Demo Bupati Pati, Istana Intens Koordinasi Cari Solusi Terbaik

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah pusat terus memantau perkembangan aksi unjuk rasa yang menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk mencari jalan keluar terbaik.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati (Sadewo)," ujar Pras sapaannya, di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/8).
Ia juga mengaku menghormati aksi penyampain pendapat oleh masyarakat Pati. Namun, ia juga meminta seluruh masyarakat untuk menahan diri.
"Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati dan Pemerintah Pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," kata Pras.
Ribuan warga Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten, Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8). Massa menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Warga Pati protes soal kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan pajak dan dikembalikan seperti periode 2024.
Aksi demo sempat diwarnai insiden pelemparan saat Bupati Pati menemui massa. Koordinator Aksi, Kristoni Duha, mengatakan unjuk rasa ini merupakan puncak kekecewaan warga terhadap kepemimpinan Sudewo. Menurutnya, tindakan bupati telah melanggar sumpah dan janji jabatannya.
"Karena banyaknya tindakan dari Bupati Sudewo ini yang mencederai hati masyarakkat Pati, tidak berpihak kepada masyarakat Pati, tidak mendengarkan jeritan hati masyarakat Pati, yang secara hukum melanggar sumpah atau janji jabatannya," ujar Kristoni dikutip dari Headline News, Metro TV. (P-4)
Untuk melengserkan Bupati Paii Sudewo harus melalui mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Di tengah panasnya demonstrasi, kasus dugaan korupsi DJKA yang pernah menyeret nama Bupati Pati Sudewo kembali mencuat.
KPK mengungkapkan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), diduga menjadi salah satu pihak yang menerima aliran dana dalam kasus dugaan suap proyek kereta api
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohamad Toha menanggapi aksi demonstrasi besar-besaran yang mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur
HARI ini, Rabu (13/8) sekitar pukul 11.00 WIB, aksi demontrasi besar-besaran diikuti puluhan ribu orang direncanakan berlangsung di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng).
Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya atas sikap Bupati Pati, Sudewo, dalam interaksinya dengan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.
Bupati Pati, Sudewo, menegaskan tidak akan mengundurkan diri meski gelombang demo Pati menuntut dirinya mundur.
Demo Pati di depan Kantor Bupati Pati berujung ricuh. Polisi amankan 11 terduga provokator usai aksi anarkis lempar batu dan botol. Situasi kini kondusif.
