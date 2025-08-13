Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Presiden Prabowo Kecewa atas Sikap Bupati Pati, Mensesneg Harapkan Penyelesaian Segera

Kautsar Widya Prabowo
13/8/2025 19:07
Presiden Prabowo Kecewa atas Sikap Bupati Pati, Mensesneg Harapkan Penyelesaian Segera
Mensesneg Prasetyo Hadi.(Medcom/Kautsar Widya Prabowo)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya atas sikap Bupati Pati, Sudewo, dalam interaksinya dengan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (13/8).

Prasetyo menuturkan bahwa Presiden Prabowo merasa sangat menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh Bupati Pati tersebut. "Tentunya beliau (Presiden) merasa menyayangkan hal tersebut," ujar Prasetyo singkat.

Mensesneg Prasetyo juga berharap masalah yang melibatkan kader Partai Gerindra ini bisa segera diselesaikan dengan baik, sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Pati. "Kami harap masalah ini segera menemukan titik terang agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat Pati, apalagi menjelang peringatan HUT Kemerdekaan," lanjutnya.

Baca juga : Demo Pati Ricuh, 11 Terduga Provokator Ditangkap di Depan Kantor Bupati

Sementara itu, ribuan warga dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten, Pati, Jawa Tengah, pada Rabu yang sama. Mereka menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat.

Koordinator aksi, Kristoni Duha, mengungkapkan bahwa unjuk rasa ini merupakan puncak dari kekecewaan warga terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo.

"Bupati Sudewo telah melakukan banyak tindakan yang mengecewakan masyarakat Pati. Ia tidak mendengarkan aspirasi rakyat, dan secara hukum tindakannya dianggap melanggar sumpah jabatan," ujar Kristoni.

Demo ini menggambarkan ketidakpuasan mendalam dari warga Pati yang menuntut perubahan dalam kepemimpinan daerah mereka. Apakah tuntutan mereka akan dipenuhi, ataukah permasalahan ini akan terus berlanjut, masih menjadi pertanyaan besar. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved