Demo Pati Ricuh, 11 Terduga Provokator Ditangkap di Depan Kantor Bupati

Demo Pati.(Antara)

DEMO Pati yang digelar di depan Kantor Bupati Pati, Sudewo, pada Rabu (13/8) awalnya berjalan damai. Namun, suasana berubah panas ketika sekelompok massa memicu kericuhan.

Aparat gabungan dari Polresta Pati, Polda Jateng, dan polres jajaran langsung bertindak cepat, mengamankan 11 orang yang diduga sebagai provokator.

Kabid Humas Polda Jateng, Komisaris Besar Artanto, menyampaikan bahwa para terduga provokator telah didata dan kini menjalani pemeriksaan intensif oleh Satuan Reserse Polresta Pati.

“Dari awal aksi berlangsung tertib, namun menjelang siang, muncul kelompok yang melakukan tindakan anarkis sehingga merusak suasana damai,” jelasnya.

Eskalasi di Tengah Demo Pati

Kericuhan di tengah demo Pati pecah ketika massa mulai melempar botol air mineral, batu, tongkat, hingga buah busuk ke arah aparat. Peringatan agar menghentikan tindakan anarkis diabaikan, memaksa polisi melakukan pendorongan dan memecah massa untuk mengendalikan situasi.

Pengamanan di Kantor Bupati Pati

Aksi di depan Kantor Bupati Pati berakhir sekitar pukul 15.00 WIB setelah polisi berhasil meredam ketegangan. Aparat kemudian menggelar patroli di berbagai titik untuk memastikan kondisi Kota Pati tetap aman.

“Kami pastikan Pati kembali kondusif,” tegas Artanto.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa aksi penyampaian aspirasi bisa berakhir ricuh jika disusupi provokasi, bahkan ketika dimulai dengan tertib. (Ant/Z-10)