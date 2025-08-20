Pimpinan DPR Janji Bantu Pendidikan Raihan, Bocah Pemanjat Tiang Bendera di Lampung

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir bersama Raihan Diaz Rinawi(Dok: DPR RI)

WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi heroik Raihan Diaz Rinawi, siswa SD Negeri 1 Way Mulih, Lampung Selatan, yang memanjat tiang bendera setinggi 12 meter demi memperbaiki tali bendera yang tersangkut saat upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Aksi nekat namun penuh semangat itu dinilainya mencerminkan jiwa ksatria dan patriotisme sejati.

Hal itu disampaikan Adies Kadir disela-sela acara pemberian penghargaan yang diberikan DPR RI kepada Raihan Diaz Rinawi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).

Hadir dalam pemberian penghargaan itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa, dan Adies Kadir, pimpinan Komisi XI, pimpinan Badan Legislatif (Baleg), serta utusan khusus presiden, Raffi Ahmad.

Baca juga : Ahok Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp50 Juta

"Kami menerima dan mengapresiasi adik kita Raihan dari Lampung Selatan, Desa Way Mulih SDN Negeri 1, yang kemarin menjadi pahlawan dalam upacara proklamasi kemerdekaan," kata Adies, Rabu (20/8).

Ia menambahkan, alasan DPR memberikan penghargaan kepada Raihan adalah karena semangat patriotisme dan kepahlawanan yang ditunjukkannya menjadi contoh positif bagi generasi muda.

"Ini contoh yang baik dan bisa jadi teladan bagi anak-anak bangsa lainnya. Patriotisme memang harus dipupuk sejak dini agar kecintaan pada bangsa dan negara ini semakin kuat dalam sanubari generasi penerus bangsa ini," tutur Adies.

Baca juga : RUU APBN 2026, Legislator Ingatkan Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Negara

Dalam pertemuan tersebut, Adies juga mengungkapkan bahwa Raihan memiliki cita-cita menjadi anggota TNI atau Polri. Menanggapi hal itu, Adies memastikan DPR RI akan mendukung penuh pendidikan Raihan untuk mewujudkan impiannya.

"Ya tentunya, kita akan men-support pendidikannya, agar supaya lebih semangat lagi," ujarnya.

Adies juga menyebutkan bahwa salah satu kerabat dari pimpinan DPR, Dasco Ahmad, akan ikut memantau perkembangan Raihan, termasuk dukungan dari Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Selatan.

"Ya akan dipantau sampai dia dewasa," ujarnya.

Sementara itu, ayah Raihan, Angga, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan DPR. Angga mengatakan pihaknya menerima sejumlah hadiah dari DPR.

"Diajak ngobrol-ngobrol dikasih apresiasi, dapat hadiah juga alhamdulillah, rezekinya anak. Yang ngasih Pak Dasco, biaya pendidikan, handphone," ujar Angga.

Sebagai informasi, aksi berani Raihan terjadi pada Minggu pagi (17/8) di Lapangan Merpati, Desa Way Muli Induk, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Dalam video yang viral, tampak Raihan, bocah berusia 10 tahun, memanjat tiang bendera setinggi 12 meter dengan sigap demi memperbaiki tali pengait yang terlepas agar upacara kemerdekaan tetap berlangsung dengan khidmat. (P-4)