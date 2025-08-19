RUU APBN 2026, Legislator Ingatkan Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Negara

Anggota dewan mengikuti rapat paripurna pembukaan masa sidang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025)(MI/SUSANTO)

ANGGOTA Komisi XI DPR RI, Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR. Ia menegaskan, setiap rupiah yang dikeluarkan adalah uang rakyat sehingga harus digunakan sebaik mungkin.

Pernyataan tersebut disampaikan Rio saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-2 DPR Masa Sidang I Tahun 2025–2026.

Politikus PDIP itu menekankan bahwa belanja negara harus semakin berkualitas, efektif, dan efisien. Setiap rencana kerja kementerian maupun lembaga harus disertai dengan capaian kinerja yang jelas.

"Oleh karena itu harus disertakan setiap rencana kerja dan anggaran Kementerian lembaga dengan Prestasi Kerja yang akan dicapai," ujar Rio dalam keterangan yang diterima, Selasa (19/8).

Soroti Anggaran Pendidikan

Dalam pandangannya, Rio juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun atau 20% dari total belanja negara. Ia menekankan bahwa realisasi anggaran tersebut harus benar-benar digunakan sesuai rencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Alokasi anggaran pendidikan pada pos yang dapat direncanakan dan direalisasikan anggaran program dan kegiatannya untuk kepentingan pendidikan bagi rakyat," kata Rio. (P-4)