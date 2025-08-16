Wakil Ketua DPR Dukung Prabowo Tertibkan Ribuan Tambang Ilegal

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal(Antara)

WAKIL Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menertibkan 1.063 tambang ilegal. Hal itu ia sampaikan usai menyoroti pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8).

Menurut Cucun, langkah tegas Presiden Prabowo merupakan bentuk pengembalian kedaulatan bangsa sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Luar biasa, bagaimana mengembalikan jati diri bangsa ini secara konstitusi, yaitu pasal 33 yang menjadi isu utama tadi ya. Jadi kita apresiasi bagaimana semangat pak Prabowo mengembalikan semua apa yang dimiliki republik ini ke tangan republik dan menjadi kemaslahatan, kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Cucun dalam keterangan yang diterima, Sabtu (16/8).

Cucun mengatakan, DPR RI akan menindaklanjuti rencana presiden dengan mengundang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk rapat kerja membahas penertiban tambang ilegal.

“Ya rapatnya di DPR nanti, kita tanya Menteri ESDM,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Cucun memastikan DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ pengusaha tambang nakal.

"Bayangkan saja, beliau sampai membakar semangat semua, 'ayo para anggota DPR, wakil rakyat dukung saya'. Ya pastilah kalau beliau punya tujuan, niat baik mengembalikan bagaimana tadi semua kekayaan alam, semuanya dikembalikan kepada negara ya," kata Cucun.

"Komitmen seperti itu kita harus dukung lah ya, kembalikan pasal 33," sambungnya.

Selain isu tambang, Cucun juga menyoroti program prioritas lain yang disampaikan Presiden, seperti program makan bergizi gratis (MBG) yang anggarannya naik hingga Rp335 triliun untuk tahun depan.

"Beliau sampai paparkan beberapa keberhasilannya sudah kita lihat. BGN, MBG-nya sudah jalan, sekolah rakyatnya sudah jalan ya. Kemudian kita nanti tinggal support dengan finance anggaran baru 2026, pengawasannya juga terus berjalan," kaya Cucun.

Cucun pun mengapresiasi pengakuan Presiden Prabowo atas kelemahan-kelemahan Indonesia, termasuk distorsi ekonomi, yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan intervensi-intervensi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Yang penting sekarang bagaimana kita konsisten terhadap konsekuensi yang harus diambil dari setiap kebijakan. Khususnya dalam memerangi kemiskinan dengan sistem yang menyeluruh untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi di masyarakat,” urai Cucun.

Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Korkesra) ini pun mendukung langkah Presiden Prabowo yang juga telah meresmikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data utama dalam penyaluran bantuan sosial. Cucun menilai DTSEN menjadi terobosan untuk memastikan program-program Pemerintah tepat sasaran.

“DTSEN menjadi tolok ukur baru dalam menentukan penerima manfaat secara lebih akurat sebagai basis akurasi kebijakan sosial nasional, yakni program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan agar tepat sasaran,” ujarnya.

“Program Sekolah Rakyat juga menjadi salah satu upaya dalam memutus rantai kemiskinan. Termasuk berbagai program penunjang pendidikan seperti renovasi 13.000 sekolah,” tambah Cucun.

Cucun juga menyinggung soal rencana Presiden Prabowo yang akan menyebar 288 ribu smart tv ke semua sekolah agar anak-anak dapat mengikuti pelajaran dan guru virtual.

“Ada pula 20 sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi dan 80 sekolah unggul transformasi, ini pendekatan yang baik di bidang Kesra,” ujarnya. (P-4)