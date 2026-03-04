Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Siapkan Sarana Pendukung Arus Mudik

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon melakukan perbaikan penerangan jalan umum sebagai persiapan memperlancar arus mudik Lebaran.(MI/NURUL HIDAYAH)

DINAS Perhubungan Kabupaten Cirebon menyiapkan sarana dan prasana untuk menunjang kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dishub Kabupaten Cirebon, Dani Irawadi menjelaskan untuk mendukung kelancaran lalu lintas, Dishub menyiapkan berbagai perlengkapan.

“Seperti 22 rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ), 100 unit water barrier, 200 traffic cone, serta tiga unit mobil penerangan jalan umum (PJU),” tuturnya, Rabu (4/3).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mulai menyiapkan rambu penunjuk arah menuju Jawa Tengah dan Kabupaten Kuningan agar pemudik tidak tersesat atau salah arah.

Dani menambahkan bahwa untuk Pam Lebaran 2026, pihaknya merencanakan mendirikan 10 pos pengamanan di titik jalur utama. “Setiap pos dibagi dua sif dengan total 62 personel."

Adapun titik pos pantau tersebut berada di Pos Pam Perbatasan Losari–Brebes, Pos Perbatasan Susukan Bunder, GT Tol Command Center 118 Cipali, Pos traffic light Perempatan Palimanan, Pos Ramayana Weru, Pos traffic light Plered, Pos Pertigaan Pilang Kedawung, Pos Jalan Baru Ciperna, Pos PAM Rest Area 207, serta Pos Pam Pasar Cipeujeuh.

Berdasarkan perkiraan nasional, jumlah pergerakan masyarakat pada angkutan Lebaran 2026 diprediksi mencapai 143,91 juta jiwa, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 150 juta jiwa.

Secara nasional, tujuan pemudik terbanyak diperkirakan menuju Jawa Tengah sebanyak 38,71 juta jiwa, disusul Jawa Timur 27,29 juta jiwa dan Jawa Barat 25,09 juta jiwa. Kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada tingginya arus lalu lintas di wilayah Cirebon sebagai daerah perlintasan strategis.