Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Siapkan Sarana Pendukung Arus Mudik

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DINAS Perhubungan Kabupaten Cirebon menyiapkan sarana dan prasana untuk menunjang kelancaran arus mudik Lebaran 2026.
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dishub Kabupaten Cirebon, Dani Irawadi menjelaskan untuk mendukung kelancaran lalu lintas, Dishub menyiapkan berbagai perlengkapan.
“Seperti 22 rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ), 100 unit water barrier, 200 traffic cone, serta tiga unit mobil penerangan jalan umum (PJU),” tuturnya, Rabu (4/3).
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mulai menyiapkan rambu penunjuk arah menuju Jawa Tengah dan Kabupaten Kuningan agar pemudik tidak tersesat atau salah arah.
Dani menambahkan bahwa untuk Pam Lebaran 2026, pihaknya merencanakan mendirikan 10 pos pengamanan di titik jalur utama. “Setiap pos dibagi dua sif dengan total 62 personel."
Adapun titik pos pantau tersebut berada di Pos Pam Perbatasan Losari–Brebes, Pos Perbatasan Susukan Bunder, GT Tol Command Center 118 Cipali, Pos traffic light Perempatan Palimanan, Pos Ramayana Weru, Pos traffic light Plered, Pos Pertigaan Pilang Kedawung, Pos Jalan Baru Ciperna, Pos PAM Rest Area 207, serta Pos Pam Pasar Cipeujeuh.
Berdasarkan perkiraan nasional, jumlah pergerakan masyarakat pada angkutan Lebaran 2026 diprediksi mencapai 143,91 juta jiwa, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 150 juta jiwa.
Secara nasional, tujuan pemudik terbanyak diperkirakan menuju Jawa Tengah sebanyak 38,71 juta jiwa, disusul Jawa Timur 27,29 juta jiwa dan Jawa Barat 25,09 juta jiwa. Kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada tingginya arus lalu lintas di wilayah Cirebon sebagai daerah perlintasan strategis.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
