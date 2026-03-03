Jelang Mudik, Belasan Jalur Alternatif di Kabupaten Cirebon Diperbaiki

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi melakukan pengecekan pembangunan infrastruktur.(MI/NURUL HIDAYAH)

JELANG arus mudik dan balik lebaran 2026, Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan perbaikan jalur alternatif.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, Sunanto, menjelaskan perbaikan jalan merupakan bagian dari pemeliharaan rutin bidang Bina Marga.

“Perbaikan jalan akan dimulai pekan depan. Ini merupakan pemeliharaan rutin. Kita targetkan sebelum H-7 Idulfitri sudah bisa dilalui,” ujarnya, Selasa (3/3).

Dia menjelaskan, perbaikan jalan diprioritaskan dilakukan di sejumlah jalan alternatif alternatif yang seringkali digunakan sebagai jalur alternatif saat arus mudik dan balik.

“Pemeliharaan mencakup seluruh ruas jalan kabupaten guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama periode mudik lebaran 2026,” tutur Sunanto.

Seperti diketahui Kabupaten Cirebon merupakan salah satu jalur lintasan utama pemudik yang akan pulang ke kampung halaman saat mudik dan balik lebaran. Pemkab Cirebon memastikan kondisi infrastruktur jalan harus dipastikan dalam keadaan baik untuk mendukung kelancaran mudik lebaran.

DPUTR menargetkan perbaikan jalan selesai sebelum pelaksanaan arus mudik sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Sedikitnya terdapat 16 ruas jalan alternatif yang akan diperbaiki karena dinilai strategis untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas.

Untuk wilayah barat Kabupaten Cirebon yakni ruas Bunder – Susukan, Kedongdong – Beringin, Jenun – Ciwaringin, Palimanan – Kramat, Plumbon – Kenanga, Kedawung – Warungasem, Ciperna – Warungsem, Arjawinangun – Suranenggala, dan Jalan Tuparev.

Sementara wilayah timur Kabupaten Cirebon meliputi ruas jalan Kanci – Sindanglaut, Sindanglaut – Pabuaran, Sindanglaut – Ciawigajah, Gebangilir – Waled, Jatiseeng – Pabuaran, Playangan – Bojongnegara dan Wanayasa – Sindanghayu.