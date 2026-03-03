Jelang Mudik, Belasan Jalur Alternatif di Kabupaten Cirebon Diperbaiki

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
JELANG arus mudik dan balik lebaran 2026, Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan perbaikan jalur alternatif.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, Sunanto, menjelaskan perbaikan jalan merupakan bagian dari pemeliharaan rutin bidang Bina Marga.
“Perbaikan jalan akan dimulai pekan depan. Ini merupakan pemeliharaan rutin. Kita targetkan sebelum H-7 Idulfitri sudah bisa dilalui,” ujarnya, Selasa (3/3).
Dia menjelaskan, perbaikan jalan diprioritaskan dilakukan di sejumlah jalan alternatif alternatif yang seringkali digunakan sebagai jalur alternatif saat arus mudik dan balik.
“Pemeliharaan mencakup seluruh ruas jalan kabupaten guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama periode mudik lebaran 2026,” tutur Sunanto.
Seperti diketahui Kabupaten Cirebon merupakan salah satu jalur lintasan utama pemudik yang akan pulang ke kampung halaman saat mudik dan balik lebaran. Pemkab Cirebon memastikan kondisi infrastruktur jalan harus dipastikan dalam keadaan baik untuk mendukung kelancaran mudik lebaran.
DPUTR menargetkan perbaikan jalan selesai sebelum pelaksanaan arus mudik sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Sedikitnya terdapat 16 ruas jalan alternatif yang akan diperbaiki karena dinilai strategis untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas.
Untuk wilayah barat Kabupaten Cirebon yakni ruas Bunder – Susukan, Kedongdong – Beringin, Jenun – Ciwaringin, Palimanan – Kramat, Plumbon – Kenanga, Kedawung – Warungasem, Ciperna – Warungsem, Arjawinangun – Suranenggala, dan Jalan Tuparev.
Sementara wilayah timur Kabupaten Cirebon meliputi ruas jalan Kanci – Sindanglaut, Sindanglaut – Pabuaran, Sindanglaut – Ciawigajah, Gebangilir – Waled, Jatiseeng – Pabuaran, Playangan – Bojongnegara dan Wanayasa – Sindanghayu.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
