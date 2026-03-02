Serikat Pekerja Bandung Zoo Apresiasi Skema yang Ditawarkan Wali Kota Farhan

Seekor harimau penghuni Kebun Binatang Bandung.(MI/NAVIANDRI)

SERIKAT Pekerja Mandiri Derenten (SPMD) karyawan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo memberikan apresiasi pada skema solusi yang ditawarkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

Solusi tersebut merupakan titik temu dari belum jelasnya penyelesaian persoalan Kebun Binatang Bandung

Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafi'i, Senin (2/3) menyebutkan, setelah perwakilan karyawan bertemu dengan tim yang diutus wali kota, mereka mulai menemui titik terang arah penyelesaian persoalan Bandung Zoo.

"Kami sudah bertemu dengan utusan wali kota untuk mengambil solusi setelah Bandung Zoo ditutup," paparnya.

Menurut Sulhan, solusi yang ditawarkan sebuah langkah taktis dalam penyelesaian konflik Bandung Zoo. Selama ini memang ada pihak -pihak yang diduga bermanuver untuk memperkeruh suasana. Karena dari itu, persoalan ini jadi berlarut larut.

Sebelumnya Farhan memberikan empat solusi berkaitan dengan penyelesaian Bandung Zoo antara lain keberlangsungan pekerja, penyelamatan sumber air dan kawasan lindung, penyelamatan lahan dan pelestarian warisan sejarah.

Menurut para pekerja, solusi ini adalah langkah baik.

"Empat skema yang diusulkan sudah mencakup hal-hal yang diinginkan karyawan. Bagi mereka keberlangsungan bekerja di tempat yang sama merupakan sesuatu yang layak diperjuangkan. Lebih dari itu komitmen untuk keberlangsungan tradisi dan budaya yang selama ini menjadi ikon Bandung Zoo tetap dipertahankan," terangnya.



Aktivitas biasa



Sulhan menambahkan, selama ini ada sejumlah halangan dalam berkomunikasi dengan wali kota karena beberapa pihak terkait yang menangani persoalan yang berkaitan dengan kebun binatang Bandung, tidak secara sungguh-sungguh membawa pesan wali kota untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.

"Disinyalir ada beberapa oknum yang bermain dalam penyelesaian konflik Bandung Zoo. Itulah yang membuat para pekerja tidak nyaman dalam berkomunikasi dengan pemerintah. Banyak hal yang tidak tersampaikan dengan jelas. Akhirnya kami meminta satu pintu untuk penyelesaian Bandung Zoo," bebernya.

Persoalan Bandung Zoo lanjut Sulhan menyangkut banyak aspek. Berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi dan juga konservasi. Jadi penyelesaian harus menyeluruh karena kalau tidak apik, langkah penyelesaian Bandung Zoo akan meninggalkannya persoalan yang menggantung.

Bandung Zoo memiliki koleksi 711 satwa dan semuanya harus tetap terjaga dengan baik. Sebanyak 123 pekerja tetap berkomitmen melakukan aktivitas seperti biasa untuk menjaga kesejahteraan satwa.

Bagi para pekerja, satwa adalah bagian yang tak terpisahkan dari mereka yang sudah berpuluh tahun merawatnya dan juga menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam penyelamatan Bandung Zoo.