Abah Iwan Suryawan Dorong Kota dan Kabupaten di Jawa Barat Miliki Sentra Pangan

PKS Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Bidang Petani, Peternak dan Nelayan (BPPN) dengan isu besar menggerakkan terbentuknya sentra pangan.(ISTIMEWA)

KETAHANAN pangan menjadi isu paling utama dalam pembangunan di banyak daerah. Untuk itu, Ketua DPW PKS Jawa Barat Abah Iwan Suryawan, mendorong agar setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat memiliki sentra pangan sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Bidang Petani, Peternak dan Nelayan (BPPN) DPW PKS Jawa Barat yang digelar di Bandung, Sabtu (28/2).

Menurut Abah Iwan, pembangunan sentra pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bersama teman-teman, kami ingin membangun sebuah langkah besar. Cita-cita ini sudah lama kami miliki, yakni menghadirkan pusat-pusat pangan di setiap kota dan kabupaten,” ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu.

Ia menegaskan, potensi sektor pangan di Jawa Barat sangat besar dan perlu dikelola secara terarah melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk komunitas petani, peternak, dan nelayan.

Abah Iwan juga mengapresiasi peran Bidang Petani, Peternak dan Nelayan (BPPN) DPW PKS Jawa Barat yang aktif membangun semangat dan aktivitas produktif di sektor pangan masyarakat.

Ia menyebut Ketua BPPN DPW PKS Jawa Barat, Budiwanto, telah memberikan contoh nyata melalui keterlibatan langsung dalam pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan di masyarakat.

“Kehadiran beliau di bidang ini menyalakan kembali semangat pertanian, peternakan, perikanan, dan nelayan yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di Jawa Barat,” tandasnya.

Melalui penguatan sentra pangan di tingkat daerah, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi berbasis pangan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan pangan regional di Jawa Barat.