Abah Iwan Suryawan Dorong Kota dan Kabupaten di Jawa Barat Miliki Sentra Pangan

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KETAHANAN pangan menjadi isu paling utama dalam pembangunan di banyak daerah. Untuk itu, Ketua DPW PKS Jawa Barat Abah Iwan Suryawan, mendorong agar setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat memiliki sentra pangan sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Bidang Petani, Peternak dan Nelayan (BPPN) DPW PKS Jawa Barat yang digelar di Bandung, Sabtu (28/2).
Menurut Abah Iwan, pembangunan sentra pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bersama teman-teman, kami ingin membangun sebuah langkah besar. Cita-cita ini sudah lama kami miliki, yakni menghadirkan pusat-pusat pangan di setiap kota dan kabupaten,” ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu.
Ia menegaskan, potensi sektor pangan di Jawa Barat sangat besar dan perlu dikelola secara terarah melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk komunitas petani, peternak, dan nelayan.
Abah Iwan juga mengapresiasi peran Bidang Petani, Peternak dan Nelayan (BPPN) DPW PKS Jawa Barat yang aktif membangun semangat dan aktivitas produktif di sektor pangan masyarakat.
Ia menyebut Ketua BPPN DPW PKS Jawa Barat, Budiwanto, telah memberikan contoh nyata melalui keterlibatan langsung dalam pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan di masyarakat.
“Kehadiran beliau di bidang ini menyalakan kembali semangat pertanian, peternakan, perikanan, dan nelayan yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di Jawa Barat,” tandasnya.
Melalui penguatan sentra pangan di tingkat daerah, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi berbasis pangan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan pangan regional di Jawa Barat.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
