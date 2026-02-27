Persis Ramadan Expo 2026 di TSM Bandung, Sinergikan Dakwah, Pendidikan, dan Ekonomi Umat

Headline
SEJUMLAH lembaga mengisi bulan Ramadan dengan sejumlah kegiatan untuk menambah pengetahuan dan keimanan. Salah satunya dilakukan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) yang akan menggelar Persis Ramadan Expo 2026 pada 6–8 Maret 2026 di kawasan Trans Studio Mall (TSM) Bandung.
Event perdana dan bersejarah ini akan diisi dengan kegiatan yang mensinergikan dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat.
Ketua Umum PP Persis, Dr KH Jeje Zaenudin, MAg, mengajak umat Islam untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai bagian dari menyambut dan memuliakan bulan Ramadan.
“Kami mengajak seluruh umat Islam untuk menghadiri dan mengisi kegiatan Ramadan melalui Persis Ramadan Expo 2026 di TSM Bandung,” ujarnya.
Menurut dia, kegiatan ini dirancang sebagai ajang yang memadukan nilai religius dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan edukasi sosial kemasyarakatan. Ramadan harus menjadi ruang aktualisasi keimanan sekaligus pemberdayaan umat.
“Even ini memadukan aspek religius, ekonomi kerakyatan, serta edukasi sosial dan kemasyarakatan dalam satu rangkaian kegiatan,” tandas Jeje.
Dia menambahkan, Persis Ramadan Expo 2026 akan menghadirkan berbagai program yang berorientasi pada pencerahan umat. Beragam kegiatan disiapkan untuk memberikan wawasan keislaman yang komprehensif dan kontekstual.
“Kami ingin menghadirkan informasi pencerahan dan edukasi yang benar-benar mencerahkan bagi masyarakat,” lanjutnya.
Jeje menekankan pentingnya memaksimalkan nuansa Ramadan agar memberi dampak nyata. Ramadan bukan sekadar rutinitas ibadah, tetapi juga momentum transformasi sosial.
“Ramadan harus diisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan berdampak bagi diri sendiri maupun lingkungan,” ungkapnya.
Dia menyebutkan penyelenggaraan expo ini sebagai momentum penting dalam perjalanan organisasi. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi tonggak sinergi antara dakwah dan pemberdayaan umat di ruang publik.
“Acara ini sangat bersejarah dan menjadi bagian penting dari syiar Persis di tengah masyarakat,” tambahnya.
Tiga isu besar
Sementara itu, Ketua Pelaksana Persis Ramadhan Expo 2026, H Tatan Ahmad Santana, menerangkan, expo ini akan dipusatkan di sejumlah titik strategis kawasan TSM Bandung. Rangkaian acara akan berlangsung di Masjid Agung, ballroom, serta area parkir barat.
Dia menyebutkan, expo ini mengusung tiga isu utama, yakni dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Ketiganya dinilai relevan dengan kebutuhan umat di era kontemporer.
“Kami mengangkat tiga isu besar, yaitu dakwah, pendidikan, dan ekonomi, sebagai pilar utama kegiatan,” katanya.
Kegiatan expo ini, lanjut Tatan, terbuka bagi keluarga besar Persis dan umat Islam secara umum. Selain pameran dan bazar, akan digelar parade tausiyah yang menghadirkan para dai dan tokoh pendidikan.
“Kami mengajak keluarga Persis dan umat Islam untuk belajar bersama karena akan ada parade tausiyah yang sarat ilmu dan hikmah,” tandasnya.
Menurut Tatan, pendidikan menjadi aspek krusial yang terus didorong Persis dalam setiap gerak dakwahnya. Guru Besar Persis, E Abdurahman pernah menyatakan mengenai peran strategis organisasi dalam membangun umat.
“Guru Besar Persis, E Abdurahman, pernah menyatakan bahwa Persis sebagai sebuah jam’iyyah kadang harus seperti akar yang tak nampak tetapi menguatkan,” tuturnya.
Namun demikian, lanjut Tatan, mengutip pesan tersebut, Persis juga perlu menunjukkan eksistensinya secara nyata di ruang publik. Keseimbangan antara kerja senyap dan kontribusi terbuka sangat penting.
“Di sisi lain, beliau mengingatkan bahwa Persis sesekali harus seperti curahan air yang tidak hanya memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan jumlahnya yang banyak. Mari isi Ramadan dengan kebaikan dan amal saleh dengan mengikuti even Persis Ramadan Expo 2026,” pungkasnya.
