Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Targetkan TPS Kosong pada Malam Takbiran

Petugas kebersihan di Kota Bandung tengah menjalankan tugas.(MI/NAVIANDRI)

DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung akan menerapkan strategi pengelolaan sampah secara menyeluruh selama periode Idul Fitri 1447 Hijriah. Salah satunya dengan mengoptimalkan fasilitas pengolahan serta mendorong pengurangan sampah dari sumber.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruq menerangkan, sebanyak 19 fasilitas pengolahan sampah tetap dioperasikan hingga menjelang hari H Lebaran. Optimalisasi ini dilakukan sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang saat ini mengalami pembatasan ritasi.

"Selain itu, DLH menargetkan seluruh Tempat Penampungan Sementara (TPS) dalam kondisi kosong pada malam takbiran. Untuk mendukung target tersebut, masyarakat diimbau tidak membuang sampah ke TPS sejak hari H hingga H+2 Lebaran. Kami sudah mengeluarkan surat edaran agar masyarakat melakukan pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri selama periode tersebut,” paparnya.

Menurut dia, DLH juga memberikan perhatian pada kawasan pasar yang mengalami peningkatan aktivitas menjelang Lebaran. Pengelola pasar diminta memilah dan mengolah sampah secara mandiri. Meski demikian, DLH tetap siap melakukan pengangkutan apabila terjadi kelebihan kapasitas sampah di pasar.

“Jika terjadi overflow, kami akan turun membantu pengangkutan. Namun, pengelolaan di sumber tetap menjadi prioritas,” imbuhnya.

Terjunkan 211 Petugas Kebersihan

Salman menambahkan khusus pada hari H Lebaran, DLH menerjunkan sebanyak 211 personel tetap untuk menjaga kebersihan di berbagai titik strategis. Termasuk lokasi pelaksanaan Salat Id di ruang terbuka serta kawasan tempat pemakaman umum (TPU) yang ramai dikunjungi peziarah.

Penugasan di hari raya menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas kebersihan. Namun demikian, komitmen untuk menjaga kebersihan kota tetap menjadi prioritas utama.

“Walaupun petugas seharusnya bisa berkumpul dengan keluarga, kami tetap menugaskan personel demi menjaga kebersihan Kota Bandung. Oleh karenanya, kami mengajak seluruh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung selama libur Lebaran untuk turut berperan aktif menjaga kebersihan," ujarnya.

Salman menyebut dengan potensi lonjakan kunjungan wisatawan, kesadaran bersama dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kenyamanan kota.

Pihaknya menggaungkan mudik dengan tetap menjaga kebersihan. Kurangi sampah, lakukan pemilahan dan mari sama-sama jaga Kota Bandung agar tetap nyaman dan bersih untuk semua.