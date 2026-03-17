Polres Tasikmalaya Kota Berangkatkan 114 Mudik Gratis Tujuan Yogyakarta-Solo

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto bersama istri dan Kasat Lantas AKP Riki Kustiwan membagian makanan ringan bagi anak-anak dan melambaikan tangan kepada sebagai peserta mudik gratis tujuan Yogyakarta-Solo gunakan dua unit bus Pariwisata dari per(MI/Kristiadi)

POLRES Tasikmalaya Kota berangkatkan 114 orang pemudik dilakukan secara gratis tujuan Yogyakarta-Solo menggunakan dua unit bus pariwisata dari perusahaan otobus Primajasa. Program mudik gratis tersebut diinisiasi oleh Polri, untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat.

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan, program mudik gratis yang diinisiasi Polri, khususnya Polres Tasikmalaya Kota merupakan langkah lanjutan dari instruksi pimpinan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan keselamatan bagi masyarakat yang akan melakukan mudik. Namun, pemudik yang berangkat tercatat 114 orang penumpang dan mereka akan tiba di kampung halaman.

"Mudik gratis yang dilakukannya tujuan utama karena suatu wujud kepedulian dan memang jelang Idulfitri 1447 Hijriah sulit diakses, kami jamin keselamatan, keamanan pemudik hingga mereka tiba di kampung halaman. Mudik tersebut, untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi selama mudik lebaran 1447 H termasuk kemacetan," ujarnya, Selasa (17/3).

Menurutnya, mudik gratis yang dilakukan di Polres Tasikmalaya Kota berangkatkan dua tujuan mengingat pemudik berasal dari daerah Yogyakarta, Solo dan daerah lain di sekitarnya. Para pemudik yang berangkat ini merupakan perantau telah mencari rezeki di Kota Tasikmalaya dan mereka diperjalanan akan dibelikan oleh-oleh bagi keluarga.

"Mudik gratis ini untuk kesekian kalinya yang dilakukan Polres Tasikmalaya Kota dan mudah-mudahan pemudik sampai ke kampung halamannya dengan selamat, bisa berlebaran, bersilaturahmi dengan keluarga. Kami juga akan membelikan oleh-oleh bagi 114 orang pemudik untuk keluarga di rumah," katanya.

Hendri Suprapto, 42, peserta mudik lebaran mengatakan, dirinya bersama 4 orang keluarga bersyukur bisa mengikuti mudik gratis diselenggarakan Polres Tasikmalaya Kota dan mudik yang telah dilakukan sudah 3 kali tujuan Yogyakarta-Solo. Ia hendak mudik ke Boyolali. Pulang kampung tahun ini ia laksanakan bersama dua anak laki-laki dan seorang istri.

"Kami tinggal di Kota Tasikmalaya sudah 12 tahun dan adanya mudik gratis sangat membantu perekonomian bagi keluarga, meringankan beban, tapi pengumuman mudik sangat mepet kalau bisa tahun depan 5 hari sebelum berangkat. Mudik gratis sangat membantu dan jika pulang sendiri bisa menghabiskan uang sebesar Rp1 juta," pungkasnya. (AD/E-4)