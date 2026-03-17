Polres Tasikmalaya Kota Berangkatkan 114 Mudik Gratis Tujuan Yogyakarta-Solo

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
POLRES Tasikmalaya Kota berangkatkan 114 orang pemudik dilakukan secara gratis tujuan Yogyakarta-Solo menggunakan dua unit bus pariwisata dari perusahaan otobus Primajasa. Program mudik gratis tersebut diinisiasi oleh Polri, untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat.
Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan, program mudik gratis yang diinisiasi Polri, khususnya Polres Tasikmalaya Kota merupakan langkah lanjutan dari instruksi pimpinan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan keselamatan bagi masyarakat yang akan melakukan mudik. Namun, pemudik yang berangkat tercatat 114 orang penumpang dan mereka akan tiba di kampung halaman.
"Mudik gratis yang dilakukannya tujuan utama karena suatu wujud kepedulian dan memang jelang Idulfitri 1447 Hijriah sulit diakses, kami jamin keselamatan, keamanan pemudik hingga mereka tiba di kampung halaman. Mudik tersebut, untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi selama mudik lebaran 1447 H termasuk kemacetan," ujarnya, Selasa (17/3).
Menurutnya, mudik gratis yang dilakukan di Polres Tasikmalaya Kota berangkatkan dua tujuan mengingat pemudik berasal dari daerah Yogyakarta, Solo dan daerah lain di sekitarnya. Para pemudik yang berangkat ini merupakan perantau telah mencari rezeki di Kota Tasikmalaya dan mereka diperjalanan akan dibelikan oleh-oleh bagi keluarga.
"Mudik gratis ini untuk kesekian kalinya yang dilakukan Polres Tasikmalaya Kota dan mudah-mudahan pemudik sampai ke kampung halamannya dengan selamat, bisa berlebaran, bersilaturahmi dengan keluarga. Kami juga akan membelikan oleh-oleh bagi 114 orang pemudik untuk keluarga di rumah," katanya.
Hendri Suprapto, 42, peserta mudik lebaran mengatakan, dirinya bersama 4 orang keluarga bersyukur bisa mengikuti mudik gratis diselenggarakan Polres Tasikmalaya Kota dan mudik yang telah dilakukan sudah 3 kali tujuan Yogyakarta-Solo. Ia hendak mudik ke Boyolali. Pulang kampung tahun ini ia laksanakan bersama dua anak laki-laki dan seorang istri.
"Kami tinggal di Kota Tasikmalaya sudah 12 tahun dan adanya mudik gratis sangat membantu perekonomian bagi keluarga, meringankan beban, tapi pengumuman mudik sangat mepet kalau bisa tahun depan 5 hari sebelum berangkat. Mudik gratis sangat membantu dan jika pulang sendiri bisa menghabiskan uang sebesar Rp1 juta," pungkasnya. (AD/E-4)
Mudik gratis bukan sekadar layanan transportasi tanpa biaya, melainkan bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi antarwilayah
Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan status tersangka terhadap BS
POSKO Terpadu Polres Cimahi di GT Padalarang Kabupaten Bandung Barat menyita perhatian pengguna kendaraan. Sebuah bangunan berdiri kokoh terinspirasi dari karakter robot Transformers.
REKAYASA lalu lintas one way resmi diberlakukan di ruas Tol Cipali KM 72 hingga KM 188 tepat pada pukul 15.21 WIB.
Peringatan Nuzulul Qur’an tahun ini mengusung tema “Ramadan Membentuk Mental Prajurit TNI yang Prima dan Memegang Teguh Nilai-Nilai Tauhid untuk Indonesia Maju.”
HARGA daging sapi di Kota Sukabumi, Jawa Barat, naik jadi Rp150 ribu per kilogram pada H-4 Idul Fitri 1447 Hijriah, Selasa (17/3).
Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang rutin digelar setiap tahun
Komisi III DPRD Jabar juga mendorong penguatan inovasi pelayanan dan optimalisasi sistem digital di P3DW.
JALUR menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, tersendat akibat antrean panjang truk pengangkut sampah, Senin (16/3).
integritas tidak muncul secara instan ketika seseorang memasuki lembaga penegak hukum.
WALI Kota Bandung, Muhammad Farhan, membekukan seluruh izin pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT).
DUA bangunan rumah warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilaporkan rusak terdampak gempa 4,2 magnitudo, Minggu (15/3). Kedua bangunan itu berada di dua lokasi berbeda.
Serangan tersebut merupakan bentuk intimidasi brutal yang mengancam kebebasan sipil di Indonesia.
Para pengurus himpunan mahasiswa membaur dengan anak-anak hebat dari panti yatim piatu beserta para pengurus panti asuhan.
MEMASUKI masa libur Lebaran 2026, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor mengeluarkan panduan keselamatan bagi pengendara yang berencana melintasi jalur wisata Puncak Bogor.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan kesiapan layanan bagi pelanggan selama masa Angkutan Lebaran 2026.
Perjalanan program yang sudah memasuki usia satu dekade ini menunjukkan peningkatan animo masyarakat yang luar biasa dari tahun ke tahun.
