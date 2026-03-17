17/3/2026 16:11
Komandan Kodikltd Pimpin Peringatan Nuzulul Qur’an, Al-Qur’an Pedoman Prajurit
Komandan Kodiklatad Letjen Mohammad Hasan memimpin peringatan Nuzulul Qur'an.(ISTIMEWA)

KOMANDAN Kodiklat TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Mohamad Hasan memimpin peringatan Nuzulul Qur’an Tahun 1447 H/2026 M yang berlangsung khidmat di Masjid Junudurrahmah Kodiklatad, Senin (16/3).

Peringatan Nuzulul Qur’an tahun ini mengusung tema “Ramadan Membentuk Mental Prajurit TNI yang Prima dan Memegang Teguh Nilai-Nilai Tauhid untuk Indonesia Maju.”

Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan sambutan Komandan Kodiklatad, tausiah Nuzulul Qur’an serta doa yang disampaikan oleh KH. Asep Anom.

Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran Kodiklatad dan Ketua Persit KCK Gabungan Kodiklatad beserta pengurus. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh personel Mako Diklatad dan Pussimpur Kodiklatad yang beragama Islam.

Dalam sambutannya, Dankodiklatad menegaskan bahwa peringatan Nuzulul Qur’an menjadi momentum untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Alqur'an merupakan sumber nilai dalam meningkatkan keimanan, integritas serta semangat belajar dan berkarya bagi prajurit Kodiklatad dalam mendukung tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Melalui peringatan Nuzulul Qur’an ini, diharapkan seluruh prajurit dan keluarga besar Kodiklatad semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam setiap pelaksanaan tugas.

 



Editor : Sugeng
