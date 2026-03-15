Tinjau Stasiun Cirebon, Dirut KAI Pastikan Layanan Angkutan Lebaran Siap

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin melakukan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas pelayanan pelanggan di wilayah Daerah Operasi 3 Cirebon, Sabtu (14/3/2026).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan kesiapan layanan bagi pelanggan selama masa Angkutan Lebaran 2026. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin melakukan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas pelayanan pelanggan di wilayah Daerah Operasi 3 Cirebon, Sabtu (14/3), sebagai bagian dari kegiatan Posko Angkutan Lebaran hari kedua.

Peninjauan dilakukan di Stasiun Cirebon dan Stasiun Cirebon Prujakan, dua stasiun penting yang melayani perjalanan kereta api jarak jauh di wilayah pantai utara Jawa.

Kawasan Cirebon memiliki posisi strategis dalam jaringan perkeretaapian nasional karena menjadi simpul perjalanan yang menghubungkan jalur utara Jawa dan jalur tengah menuju wilayah selatan, termasuk perjalanan menuju Yogyakarta, Purwokerto, hingga Jawa Timur. Kunjungan tersebut dilakukan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa Angkutan Lebaran 2026. Pergerakan pelanggan mulai menunjukkan tren kenaikan sejak pertengahan Maret, dengan tingkat keterisian kereta api jarak jauh yang telah melampaui kapasitas tempat duduk pada beberapa hari terakhir.

Tingkat Okupansi 101,4%

Pada 13 Maret 2026, KAI melayani 165.655 pelanggan kereta api jarak jauh dalam satu hari dengan tingkat okupansi mencapai 101,4% dari kapasitas 163.432 tempat duduk yang tersedia. Angka ini mencerminkan tingginya minat masyarakat melakukan perjalanan lebih awal menjelang Lebaran.

Tren tersebut berlanjut pada 14 Maret 2026. Hingga pukul 09.00 WIB, jumlah pelanggan yang telah memesan tiket untuk keberangkatan hari ini mencapai 166.288 orang atau 101,7% dari kapasitas harian yang tersedia. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena penjualan tiket berlangsung hingga pukul 24.00 WIB.

Sementara itu, penjualan tiket untuk keberangkatan 15 Maret 2026 telah mencapai 144.888 tiket atau 88,7% dari total kapasitas 163.432 tempat duduk yang disediakan untuk layanan kereta api jarak jauh. Secara keseluruhan, penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026 terus meningkat.

Hingga 14 Maret 2026 pukul 09.00 WIB, sebanyak 2.994.943 tiket telah terjual atau 66,6% dari total 4.498.696 tempat duduk yang disediakan untuk layanan Kereta Api Jarak Jauh dan Kereta Api Lokal.

Untuk layanan kereta api jarak jauh, tiket yang telah terjual mencapai 2.789.022 tiket atau 78,1% dari total 3.571.760 tempat duduk yang tersedia. Dengan demikian masih terdapat sekitar 782.738 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk perjalanan mudik maupun arus balik.

Pada layanan kereta api lokal, penjualan tiket tercatat 205.921 tiket atau 22,2% dari total 926.936 tempat duduk yang tersedia. Penjualan tiket kereta api lokal umumnya meningkat mendekati waktu keberangkatan karena sebagian besar layanan baru dapat dipesan mulai H-7 sebelum perjalanan.

Di wilayah Daerah Operasi 3 Cirebon, mobilitas pelanggan juga menunjukkan peningkatan. Pada 13 Maret 2026, layanan kereta api di wilayah ini melayani 4.763 pelanggan. Sementara pada 14 Maret 2026 hingga sore hari, penjualan tiket tercatat 4.446 pelanggan, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penjualan yang masih berlangsung.

Selama periode Angkutan Lebaran 2026 dari 11 Maret hingga 14 Maret, total 16.834 pelanggan telah dilayani di wilayah Daerah Operasi 3 Cirebon. Secara kumulatif untuk periode 11 Maret hingga 1 April 2026, penjualan tiket di wilayah ini telah mencapai 102.530 tiket.

Wilayah Daerah Operasi 3 Cirebon saat ini melayani 28 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari yang menghubungkan berbagai kota di Pulau Jawa. Selama masa Angkutan Lebaran tahun ini, Stasiun Cirebon menjadi stasiun dengan jumlah pelanggan turun tertinggi dengan 12.287 pelanggan, disusul Stasiun Cirebon Prujakan sebanyak 4.681 pelanggan.

Dalam kunjungannya di Stasiun Cirebon, Bobby meninjau berbagai fasilitas pelayanan pelanggan, mulai dari loket penjualan tiket, Customer Service, ruang pemantauan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV), pos kesehatan, serta ruang Service on Train (SOT) yang menjadi pusat koordinasi pelayanan awak kereta selama perjalanan. Bobby juga menyapa pelanggan yang tengah menunggu keberangkatan kereta serta berdialog dengan para petugas layanan di stasiun, termasuk porter yang membantu pelanggan membawa barang bawaan.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Stasiun Cirebon Prujakan, salah satu stasiun penting yang melayani perjalanan kereta api jarak jauh di wilayah Cirebon. Pada lokasi ini, Bobby meninjau layanan Motor Gratis (Motis) Angkutan Lebaran, fasilitas Griya Karya bagi pekerja operasional, ruang Lost and Found, serta pos kesehatan untuk memastikan kesiapan layanan bagi pelanggan selama periode mudik.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bobby juga menyapa pelanggan yang tengah menunggu keberangkatan kereta di ruang tunggu stasiun serta menyerahkan cendera mata sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan yang mempercayakan perjalanan mudiknya menggunakan kereta api.

Kunjungan di Stasiun Cirebon turut dihadiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Diaz Faisal Malik Hendropriyono, yang bersama jajaran KAI meninjau fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) stasiun. Pengelolaan sampah di Stasiun Cirebon dilakukan melalui pemilahan jenis sampah serta penyediaan water station untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.

Bobby menyampaikan peninjauan langsung ke stasiun dilakukan untuk memastikan seluruh layanan pelanggan berjalan optimal di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa Angkutan Lebaran.

“Cirebon memiliki peran penting sebagai simpul perjalanan kereta api di Pulau Jawa. Banyak pelanggan yang melakukan perjalanan lintas wilayah melalui stasiun ini, sehingga kesiapan layanan harus dipastikan berjalan baik,” ujar Bobby.

Menurut Bobby, kesiapan layanan pelanggan menjadi perhatian utama selama masa Angkutan Lebaran, mulai dari pelayanan di stasiun, kebersihan fasilitas, kesiapan petugas, hingga dukungan layanan kesehatan bagi pelanggan.

“Kami ingin memastikan setiap pelanggan mendapatkan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar sejak tiba di stasiun hingga sampai di tujuan,” tambah Bobby.

Mengakhiri kunjungannya di Cirebon, Bobby menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang terus mempercayakan perjalanan mudiknya menggunakan kereta api.

“Kepercayaan ini menjadi semangat bagi seluruh Insan KAI untuk terus meningkatkan pelayanan selama masa Angkutan Lebaran,” tutup Bobby. (E-4)