Ayah dan Anak Meninggal Dunia usai Terbawa Ombak di Pesisir Pantai Ujunggenteng

Evakuasi korban tewas tenggelam di pantai Ujunggenteng, Sukabumi.(Dok. MI/Tim SAR)

TIGA orang meninggal dunia usai hilang tenggelam di kawasan Pantai Alor Cilangkob Tenda Biru Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi. Dua orang diketahui merupakan ayah dan anak serta satu orang diketahui seorang pemancing.

Informasi yang diterima, peristiwa itu terjadi pada Senin (23/3). Saat itu, korban atas nama Aden, 8, berenang bersama teman-temannya di lokasi kejadian. Nahas, sekitar pukul 13.00 WIB, korban terbawa ombak hingga tenggelam. Orangtua korban, Ujang Abdulloh, 30, bergegas menolong anaknya.

Berjibaku melawan ombak, Ujang tak kuasa. Ujang yang berupaya menyelamatkan anaknya turut tenggelam.

Di tengah situasi itu, lantas korban ketiga diketahui atas nama Acep, 26, berupaya menolong orangtua Aden. Nahas, nasib serupa dialami Acep. Ia hilang tenggelam terbawa ombak.

Aden dan Ujang Abdulloh merupakan anak dan ayah yang tercatat sebagai warga Kampung Cikiray Desa Sukamana Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi. Sedangkan Acep yang saat kejadian sedang memancing, diketahui merupakan warga Kampung Panyaguan Cikoneng RT 04/14 Desa/Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi.

"Kami mendapatkan laporan adanya tiga orang yang tenggelam di Pantai Alor Cilangkob Tenda Biru Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian," kata anggota Tim SAR gabungan Pospam Ujung Genteng, Serda Bambang Heriyanto, melalui keterangan resminya, Selasa (24/3).

Korban atas nama Aden ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran untuk mencari dua korban lainnya.

Namun, hingga Senin (23/3) belum ada tanda-tanda korban ditemukan. Upaya pencarian berlanjut pada Selasa (24/3).

Upaya pencarian dua korban tenggelam di Pantai Alor Cilangkob Tenda Biru Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan jenazah korban mengapung di permukaan laut, Selasa (24/3) sekitar pukul 07.00 WIB, pada jarak sekitar 400 meter dari lokasi kejadian.

"Jenazah terakhir yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki. Kami menduga, jenazah merupakan korban kecelakaan," pungkasnya.

Dengan telah ditemukannya tiga jenazah korban laka laut, maka upaya pencarian pun dihentikan. (H-3)