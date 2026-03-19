Arus Kendaraan di Tol Cipali Mengular hingga Belasan Kilometer

Kondisi Tol Cipali.(MI/Reza Sunarya)

MEMASUKI puncak arus mudik, ribuan kendaraan memadati ruas Tol Cipali Subang, Jawa Barat. Meski masih diberlakukan one way atau sistem satu arah, namun kemacetan tetap terjadi, dan kendaraan mengular hingga belasan kilometer, Kamis (19/3).

Pantauan di ruas Tol Cipali KM 110, ribuan kendaraan terus memadati ruas tol Cipali Subang Jawa Barat, dua lajur dan bahu jalan tol di padati kendaraan yang hanya bisa berjalan merayap.

Meski sistem one way masih diberlakukan, namun padatnya arus kendaraan membuat laju kendaraan harus melambat. Selain itu, selepas rest area Km 102, ada penyempitan karena jumlah lajur jalan yang berkurang, dari tiga lajur menjadi dua lajur.

Kepadatan kendaraan terpantau sejak Km 100 di wilayah Kalijati Subang, hingga Km 130, Tol Cipali. Antrean kendaraan keluar masuk rest area juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perlambatan.

Kepadatan arus kendaraan di Tol Cipali akan terus meningkat hingga malam manti, yang diprediksi menjadi puncak arus mudik lebaran 1447 H. (RZ/E-4)