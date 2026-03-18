Pengguna KAI Commuter di Bandung Raya Masa Lebaran 2026 Naik 2% Dari Tahun Lalu

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SEBANYAK 1.366.941 penumpang diperkirakan akan menggunakan jasa KAI Commuter Area II Bandung selama masa angkutan Lebaran 2026. Jumlah itu naik sekitar 2% dibandingkan masa angkutan Lebaran 2025 yang mencapai 1.338.000 penumpang.
"KAI Commuter menetapkan masa angkutan Lebaran 2026 sudah digelar sejak 11 Maret-1 April. Sementara untuk kegiatan posko dilaksanakan sejak 13 Maret hingga 30 Maret," ungkap Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda, di Bandung, Rabu (18/3).
Pada masa itu, KAI Commuter Bandung menyediakan total 1.254 perjalanan atau 57 perjalanan setiap hari. Perjalanan terdiri dari 37 rangkaian per hari Commuter Line Bandung Raya, Commuter Walahar 10 perjalanan, Garut 4 perjalanan dan Commuter Line Jatiluhur 6 perjalanan per hari.
Dengan 57 perjalanan itu, setiap harinya Commuter Bandung diperhitungkan bisa mengangkut penumpang hingga 42 ribu orang. Untuk pelayanan dan keamanan, KAI Commuter Bandung mengerahkan 670 personel gabungan.
"Koordinasi kami lakukan dengan kepolisian yang membantu pengamanan serta para medis yang memberikan layanan kesehatan kepada penumpang," lanjut Karina.
Dia berharap dengan tambahan layanan ini akan mempermudah keterjangkauan para pelaku perjalanan di masa Lebaran. Para penumpang diimbau mengikuti arahan petugas, baik di stasiun maupun di atas kereta api.
Tambahan fasilitas
Lebih jauh, Karina mengungkapkan selama masa angkutan Lebaran 2026, di wilayah kerja KAI Commuter Bandung, diperkirakan ada 5 stasiun yang mengalami volume penumpang terpadat. Kelimanya ialah Stasiun Bandung, Stasiun Kiaracondong, Stasiun Cikarang, Stasiun Rancaekek dan Stasiun Padalarang.
Penataan dan penambahan fasilitas juga dilakukan di sejumlah lokasi. Di antaranya penyediaan toilet portable, penambahan tenda, dan kursi tunggu tambahan guna mengantisipasi lonjakan penumpang.
Pada Lebaran tahun ini, KAI Commuter juga mengoperasikan bangunan baru Stasiun Gadobangkong dan Stasiun Cimahi guna meningkatkan layanan.
"Kami juga menambah sistem CCTV untuk memastikan keamanan di area stasiun. Untuk kenyaman juga dihadirkan tematik stasiun yang dihiasi ornamen khas Idul Fitri, hiasan gantung, serta penambahn charging boothe di stasiun," ungkap Karina.
Sementara itu, puncak masa angkutan Lebaran diperkirakan akan terjadi pada H+1 Lebaran. Kepadatan akan terjadi karena adanya mobilisasi warga menuju kawasan wisata.
"Untuk mendapatkan tiket commuter line, warga bisa melakukan lewat Acces by KAI. Pemesaranan sudah bisa dilakukan mulai H-7 sebelum tanggal keberangkatan," tandas Karina.
Dia memastikan jumlah armada yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan dan memenuhi kapasitas angkut pada masa angkutan Lebaran. "Untuk saat ini belum perlu melakukan penambahan armada," tandasnya.
