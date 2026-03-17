Polresta Cirebon Tangkap Tersangka dan Sita Barang Bukti Uang Palsu

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
JAJARAN Polresta Cirebon menyita uang palsu senilai Rp12 miliar yang akan diedarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Kapolresta Cirebon, Kombes Imara Utama, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh jajaran Polresta Cirebon.
“Jadi, berawal dari informasi masyarakat, kemudian kita lakukan penangkapan,” tuturnya.
Dari hasil penangkapan, terdapat satu orang tersangka dalam kasus ini. Tersangka tersebut tertangkap tangan tengah mencetak uang palsu. Tersangka diketahui berinisial S, warga Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon.
Selain menangkap seorang tersangka, Imara pun mengungkapkan pihaknya telah menyita berbagai barang bukti mulai dari uang palsu yang sudah dipotong hingga lembaran uang yang masih dalam proses pencetakan.
Ada pun rinciannya yaitu sebanyak 607 lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu, 100 lembar hasil cetakan uang palsu yang masih dalam bentuk lembaran besar, serta 52 rim kertas doorslag yang masing-masing rim berisi 500 lembar.
Selain itu, polisi juga menyita satu dus lembaran uang palsu yang baru tercetak pada satu sisi serta menyita berbagai alat produksi yang digunakan tersangka untuk mencetak uang palsu. Di antaranya satu unit laptop, layar monitor, printer, mesin cetak offset, mesin penghitung uang, alat pengikat uang, alat infrared, hingga sejumlah peralatan cetak lainnya.
Kerugian besar
Jika uang palsu tersebut sampai beredar di masyarakat, maka potensi kerugian yang ditimbulkan sangat besar. “Jika uang ini tercetak dan beredar di masyarakat, itu sejumlah Rp12 miliar. Untuk cetakan kali ini sebelum sempat beredar semuanya masih utuh bisa kita tangkap dan kita amankan,” jelasnya.
Imara menegaskan bahwa pengungkapan kasus uang palsu ini sangat penting karena terjadi menjelang momentum Lebaran ketika transaksi uang tunai di masyarakat meningkat tajam.
“Jika kami terlambat, ini akan menyebar di masyarakat dan itu sangat-sangat merugikan masyarakat. Alhamdulillah kita bisa ungkap sebelum itu beredar. Seperti rekan-rekan ketahui, menjelang Lebaran peredaran uang di masyarakat cukup tinggi,” tutur Imara.
Sementara itu, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Himawan, mengapresiasi langkah cepat Polresta Cirebon yang berhasil menggagalkan peredaran uang palsu dalam jumlah besar tersebut sebelum sempat beredar di masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi kerja cepat Polresta Cirebon karena berhasil mencegah peredaran uang palsu dalam jumlah yang sangat besar ini sebelum masuk ke tangan masyarakat,” tutur Himawan.
Polres Cianjur berkeinginan membantu masyarakat yang rindu berkumpul bersama keluarga saat Idul fitri.
Bagi mereka, ini bukan sekadar agenda rutin, tapi cara menjaga ingatan
Mudik gratis bukan sekadar layanan transportasi tanpa biaya, melainkan bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi antarwilayah
Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan status tersangka terhadap BS
POLRES Tasikmalaya Kota berangkatkan 114 orang pemudik dilakukan secara gratis tujuan Yogyakarta-Solo menggunakan dua unit bus pariwisata dari perusahaan otobus Primajasa.
POSKO Terpadu Polres Cimahi di GT Padalarang Kabupaten Bandung Barat menyita perhatian pengguna kendaraan. Sebuah bangunan berdiri kokoh terinspirasi dari karakter robot Transformers.
REKAYASA lalu lintas one way resmi diberlakukan di ruas Tol Cipali KM 72 hingga KM 188 tepat pada pukul 15.21 WIB.
Peringatan Nuzulul Qur’an tahun ini mengusung tema “Ramadan Membentuk Mental Prajurit TNI yang Prima dan Memegang Teguh Nilai-Nilai Tauhid untuk Indonesia Maju.”
HARGA daging sapi di Kota Sukabumi, Jawa Barat, naik jadi Rp150 ribu per kilogram pada H-4 Idul Fitri 1447 Hijriah, Selasa (17/3).
Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang rutin digelar setiap tahun
Komisi III DPRD Jabar juga mendorong penguatan inovasi pelayanan dan optimalisasi sistem digital di P3DW.
JALUR menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, tersendat akibat antrean panjang truk pengangkut sampah, Senin (16/3).
integritas tidak muncul secara instan ketika seseorang memasuki lembaga penegak hukum.
WALI Kota Bandung, Muhammad Farhan, membekukan seluruh izin pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT).
DUA bangunan rumah warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilaporkan rusak terdampak gempa 4,2 magnitudo, Minggu (15/3). Kedua bangunan itu berada di dua lokasi berbeda.
Serangan tersebut merupakan bentuk intimidasi brutal yang mengancam kebebasan sipil di Indonesia.
Para pengurus himpunan mahasiswa membaur dengan anak-anak hebat dari panti yatim piatu beserta para pengurus panti asuhan.
