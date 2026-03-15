Jalin Kebersamaan, Himpunan Mahasiswa Universitas Terbuka Buka Puasa Bersama Anak Hebat Yatim Piatu

Headline
KEBAIKAN Ramadan terus ditebar. Himpunan Mahasiswa Universitas Terbuka berbagi kebersamaan dan kebahagiaan bersama anak-anak hebat dari panti asuhan anak yatim piatu.
Para mahasiswa mengadakan kegiatan buka puasa bersama sambil mempererat tali persaudaraan sesama, sekaligus melakukan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat.
Acara dilaksanakan di Panti Asuhan Al Hilal Al Burhan Assa'adah Alhanifiyah Astana Anyar, Bandung, Sabtu (14/3).
Para pengurus himpunan mahasiswa membaur dengan anak-anak hebat dari panti yatim piatu beserta para pengurus panti asuhan.
Ketua Himpunan Mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi PGPAUD Bandung, Febri Pratiwi Hendriyani mengatakan panti yatim piatu ini mengayomi ratusan anak yatim piatu. Keberadaannya patut didukung untuk pertumbuhan dan pengembangan anak bangsa tanpa terkecuali. Masyarakat dan negara harus hadir untuk mereka.
"Sesuai dengan komitmen kami yaitu bersama dan berdampak. Jadi hari ini kami menginginkan anak-anak hebat ini bisa berbahagia bersama kami di sini. Mereka bisa mengetahui bahwa tidak sendirian dalam tumbuh dan berkembang. Anak-anak bisa berbaur dengan mahasiswa dan keluarga serta bermain edukatif bersama. Semuanya kita sama di sini," ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa kegiatan kali ini berbeda dengan kegiatan yang diselenggarakan di waktu-waktu lainnya oleh program Himpunan Mahasiswa. Pada Ramadan ini, mereka berbagi takjil kepada masyarakat, sosialisasi tutorial online Universitas Terbuka, mentor kakak asuh kampus, berbagi wawasan perkembangan profesi di dalam dan luar negeri serta kegiatan berdampak lainnya.
Termasuk di dalamnya juga rencana perpustakaan untuk masyarakat baik dalam bentuk perpustakaan keliling atau bentuk lainnya.
"Penyelenggaranya kita dari Himpunan Mahasiswa Universitas Terbuka Bandung PGPAUD. Insya Allah ini adalah kegiatan rutin yang akan diselenggarakan setiap tahun. Alhamdulillah para pemangku kepentingan, baik internal dan masyarakat eksternal kampus sangat mendukung kami. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat semua agar berbagai kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar dan berdampak. Kami juga mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk bergabung dalam himpunan mahasiswa guna bergerak bersama," tandas Febri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved