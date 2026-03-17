Konsep Unik, Posko Terpadu Transformers di Padalarang Manjakan Pemudik

POSKO Terpadu Polres Cimahi di GT Padalarang Kabupaten Bandung Barat menyita perhatian pengguna kendaraan. Sebuah bangunan posko mudik berdiri kokoh terinspirasi dari karakter robot Transformers atau Optimus Prime.
Selain menghadirkan konsep yang menarik, posko mudik Lebaran 2026 terpadu ini juga menyediakan berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan masyarakat yang melaksanakan perjalanan, seperti musala, area bermain anak hingga bengkel gratis.
Kapolres Cimahi, AKBP Niko N Adiputra mengatakan, konsep posko terpadu ini sebagai representasi harapan agar Polri dapat terus bertransformasi menjadi institusi yang semakin presisi.
"Seperti halnya Optimus Prime yang dikenal sebagai pahlawan pelindung umat manusia, kami berharap Polri juga dapat menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," katanya, Selasa (17/3).
Menurutnya, banyak masyarakat yang mengira lokasi ini sebagai taman bermain, sehingga mereka berhenti sejenak hanya sekedar untuk berfoto, dan menikmati suasana.
"Tentunya ini menjadi hal positif karena mereka bisa melepas lelah dan mengembalikan kebugaran sebelum melanjutkan perjalanan," tuturnya.
Posko terpadu yang menghadirkan konsep unik ini diapresiasi Kompolnas yang langsung meninjau lokasi. Sebab, ada hal berbeda dari posko ini adalah pendekatan yang digunakan, yaitu menghadirkan perspektif mudik yang ramah anak.
"Seperti yang kita lihat, penggunaan tema cosplay dan konsep visual yang menyenangkan bertujuan untuk memberikan kebahagiaan, terutama bagi anak-anak," ucap Komisioner Kompolnas, Choirul Anam.
Ia menilai, pemilihan tema ini sangat penting, karena dalam mobilitas mudik, anak-anak selalu menjadi bagian dari perjalanan, baik antar kota, antar provinsi, maupun perjalanan rekreasi keluarga.
"Oleh karena itu, pendekatan yang ramah anak menjadi pesan penting bagi kita semua. Kita diingatkan untuk memberikan kebahagiaan, perhatian, dan interaksi yang positif kepada anak-anak," jelasnya.
Dirinya pun mengajak selama arus arus mudik dan perayaan Idul Fitri tahun 2026, semua pihak harus bersama-sama lebih ramah terhadap anak-anak.
"Saya pribadi merasa senang melihat anak-anak dapat bermain dan berinteraksi di pos ini, karena hal tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kedekatan dan kebahagiaan bersama masyarakat," tambahnya. (H-3)
