Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
PT Hutama Karya (Persero) mendukung penuh pengaturan lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian dan instansi terkait guna menjamin kelancaran arus mudik Lebaran 2026 pada koridor Jambi–Palembang. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan volume kendaraan yang mulai meningkat.
Berdasarkan pengaturan yang berlaku, pemudik jalur mudik Jambi–Palembang yang biasanya melintasi wilayah Bayung Lencir kini dialihkan ke jalur lintas tengah melalui rute Sarolangun–Lubuk Linggau. Pengalihan arus ini mulai efektif diberlakukan pada 16 Maret 2026 pukul 21.00 WIB hingga waktu yang akan ditentukan kemudian, bergantung pada kondisi dinamika lalu lintas di lapangan.
Meskipun terdapat pengalihan di jalur arteri, Hutama Karya memastikan bahwa akses kendaraan yang ingin melintas dari Bayung Lencir menuju Simpang Ness dan sebaliknya melalui Tol Betung-Tempino-Jambi (Betejam) tetap dapat melintas secara normal. Pengaturan ini dirancang untuk memecah konsentrasi kendaraan tanpa mengganggu akses logistik dan pergerakan masyarakat pada ruas tol yang sudah beroperasi.
Hutama Karya telah menyiagakan layanan operasional di Tol Betejam, mulai dari petugas lapangan, layanan transaksi di gerbang tol, hingga fasilitas pendukung lainnya di rest area. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama kepolisian untuk memastikan keamanan dan ketertiban pengguna jalan
“Kami mendukung penuh pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk membantu kelancaran arus mudik. Di saat yang sama, kami memastikan operasional Ruas Bayung Lencir–Tempino tetap siaga sehingga pengguna jalan yang melintas pada akses yang tetap dibuka dapat terlayani dengan baik,” ujar Plh. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani, Selasa (17/3).
Menghadapi arus mudik 2026, Hutama Karya memberikan beberapa imbauan krusial bagi para pengguna jalan:
Pengalihan arus mudik Lebaran 2026 ke Lintas Tengah ini diharapkan dapat mengurangi beban penumpukan kendaraan di titik-titik rawan macet sepanjang jalur Jambi–Palembang, sehingga perjalanan mudik masyarakat tetap aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. (H-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved