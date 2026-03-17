Kerja Keras Ditlantas Polda Jambi, Bantu Urai Kemacetan di Jalintim

Dirlantas Polda Jambi Kombes Adi Benny Cahyono saat pelepasan mudik bersama Sabtu (14/3/2026) lalu.(MI/Solmi)

KERJA lembur siang malam jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi akhirnya berhasil membantu mengurai kemacetan parah di jalur lintas timur (Jalintim) Jambi – Sumatra Selatan selama tiga hari tiga malam belakangan.

Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Komisaris Besar Adi Benny Cahyono menyampaikan, dari hasil pemantauannya ke batas Jambi-Sumsel, Selasa sore, arus mudik yang melintas di ruas jalitim Jambi arah ke Sumsel, terlihat sudah mulai normal.

“Alhamdulillah, dari pemantauan yang kita lakukan sepanjang sore ini, arus mudik, khususnya yang melintasi jalur lintas timur Jambi mengarah Palembang (Sumsel), sudah mulai normal. Kondisi ini, dampak dari sistem buka tutup arus kendaraan kita lakukan,” ujar Adi Benny Cahyono

Baca juga : Peserta Program Mudik Gratis BUMN 2026 Lampaui Target

Adi Benny menjelaskan, untuk melonggarkan kemacetan yang terjadi di jalintim di wilayah Sumsel, Ditlantas Polda Jambi berkoordinasi dengan seluruh jajaran Satlantas Polres di wilayah hukum Polda Jambi, semenjak Senin (16/3) kemarin hingga Selasa (17/3) pagi, menutup sementara akses kendaraan pemudik dan truk barang melintas di ruas jalintim Jambi arah Palembang, Sumsel.

Khusus kendaraan pemudik dari Jambi bertujuan Palembang, Lampung atau Pulau Jawa dialihkan dan disarankan melintasi jalur lintas tengah Sumatra, via Kabupaten Sarolangun Jambi.

“Langkah pengalihan arus ini merupakan strategi untuk mengurai kepadatan kendaraan di Jalur Lintas Timur Sumatra yang mengalami peningkatan signifikan pada masa puncak arus mudik,” papar Adi Benny.

Sebelumnya, viral di media sosial, kemacetan parah terjadi di Jalur Lintas Timur Sumatra menuju Palembang, Sumatra Selatan, macet total sejak Senin (16/3). Pengendara mengeluhkan lalu lintas yang tidak bergerak hingga perbekalan mereka telah habis bahkan sebelum menuju tujuan ke kampung halaman. (SL/E-4)