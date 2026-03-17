Jadwal Lengkap One Way Tol Transjawa 17 Maret: Dimulai Pukul 15.00 WIB

Ilustrasi, gerbang tol Transjawa.(Dok. Antara)

KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way Tol Transjawa sepenggal mulai Selasa (17/3/2026) pukul 15.00 WIB. Langkah ini diambil guna mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2026 yang mulai menunjukkan peningkatan signifikan menuju arah timur.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa kebijakan ini difokuskan mulai dari KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) hingga KM 263 Tol Pejagan-Pemalang (Brebes Barat). Keputusan ini diambil berdasarkan pemantauan traffic accounting di sejumlah titik krusial Tol Cipali.

Titik Pemberlakuan dan Sterilisasi Jalur

Sebelum skema one way Tol Transjawa dibuka penuh pada pukul 15.00 WIB, petugas kepolisian telah melakukan proses sterilisasi atau clearing jalur sejak pukul 13.00 WIB. Sterilisasi ini bertujuan memastikan jalur B (arah Jakarta) bersih dari kendaraan agar tidak terjadi benturan arus saat rekayasa dimulai.

“Sesuai jadwal, jam 15.00 WIB akan kami mulai one way dari KM 70 sampai KM 263. Petugas di lapangan saat ini sedang memastikan proses pembersihan jalur berjalan lancar,” ujar Irjen Pol Agus Suryonugroho di Jakarta, Selasa (17/3).

Detail Rekayasa One Way Tol Transjawa 17 Maret:

Waktu Dimulai: 15.00 WIB

Titik Awal: KM 70 (GT Cikampek Utama)

Titik Akhir: KM 263 (Brebes Barat)

Sifat: Situasional / Sepenggal

Dampak Penutupan Gerbang Tol

Imbas dari pemberlakuan one way ini, kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta tidak dapat masuk melalui sejumlah gerbang tol di wilayah Brebes. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, menyebutkan Gerbang Tol Brebes Barat dan Gerbang Tol Pejagan akan ditutup sementara untuk akses menuju Jakarta.

“Masyarakat yang ingin menuju arah Jakarta kami imbau untuk menggunakan jalur arteri atau jalan nasional. Kami juga menyiagakan personel di titik-titik persimpangan untuk membantu kelancaran arus di jalur arteri,” jelas Kombes Artanto.

Antisipasi Puncak Arus Mudik 2026

Penerapan one way Tol Transjawa sepenggal hari ini merupakan langkah awal sebelum pemberlakuan one way nasional secara penuh yang direncanakan pada momen puncak arus mudik 2026 mulai Rabu, 18 Maret 2026. Berdasarkan jadwal, one way nasional akan dimulai pukul 10.00 WIB dari KM 72 hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang.

Polri mengimbau para pemudik untuk selalu memastikan kecukupan saldo uang elektronik (e-toll), ketersediaan BBM, dan kondisi fisik yang prima. Pengendara juga diminta tidak berhenti di bahu jalan tol karena dapat memicu kemacetan dan risiko kecelakaan. (H-3)