One Way Tol Transjawa KM 70-263 Mulai Berlaku, Strategi Urai Kepadatan Mudik Lebaran 2026

Foto udara kendaraan melintas saat penerapan rekayasa lalu lintas lawan arah (contraflow) dua jalur di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way situasional (sepenggal) di Tol Transjawa mulai Selasa (17/3/2026) pukul 15.00 WIB. Langkah ini diambil menyusul peningkatan signifikan volume kendaraan di momen mudik Lebaran 2026 yang menuju arah timur.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tahap pertama sebelum pemberlakuan one way nasional yang dijadwalkan esok hari. Fokus area rekayasa sore ini dimulai dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek (Cikatama) hingga KM 263 Tol Pejagan-Pemalang (Brebes Barat).

Sterilisasi Jalur dan Penutupan Gerbang Tol

Sebelum jalur dibuka penuh untuk satu arah menuju timur, petugas kepolisian melakukan proses pembersihan jalur (clearing) sejak siang hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta yang terjebak di dalam tol Transjawa.

“Setelah dilakukan clearance, pada jam 15.00 WIB akan kami lakukan one way dari kilometer 70 sampai dengan 263,” ujar Irjen Pol Agus Suryonugroho di Jakarta, Selasa (17/3).

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, menambahkan bahwa sejumlah gerbang tol di wilayahnya akan ditutup untuk jalur B (arah Jakarta). Penutupan dilakukan di Gerbang Tol Brebes Barat (KM 263) dan Gerbang Tol Pejagan (KM 249). Masyarakat yang akan menuju Jakarta diimbau untuk menggunakan jalur arteri atau jalan nasional selama masa rekayasa berlangsung

Informasi Penting:

Titik Mulai: KM 70 Tol Jakarta-Cikampek (Cikatama)

Titik Akhir: KM 263 Tol Brebes Barat

Waktu Mulai: 15.00 WIB (Situasional)

Status: One Way Sepenggal Tahap Pertama

Antisipasi Puncak Arus Mudik 2026

Penerapan one way sepenggal ini merupakan respons cepat atas data traffic accounting yang menunjukkan kenaikan arus kendaraan lebih awal dari prediksi. Kakorlantas optimistis langkah manajemen rekayasa ini dapat membuat perjalanan pemudik lebih lancar menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di sisi lain, rekayasa one way nasional secara menyeluruh dari KM 72 hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung tetap direncanakan mulai berlaku pada Rabu, 18 Maret 2026, pukul 10.00 WIB. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi puncak arus mudik Lebaran 2026 yang diperkirakan terjadi pada tanggal tersebut.

Polri juga mengimbau pemudik untuk selalu memantau informasi terkini melalui aplikasi navigasi dan mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama selama perjalanan mudik Lebaran 2026. (H-3)