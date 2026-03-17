Pengunjung Mulai Padati Berbagai Obyek Wisata di Jalur Mudik di Jawa Tengah

Benteng Fort William I Ambarawa usai direvitalisasi menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Semarang menjadi sajah satu tempat kunjungan wisata menarik saat liburan Lebaran.(MI/Akhmad Safuan)

MESKIPUN cuaca di Jawa Tengah masih sering diwarnai hujan, sejumlah destinasi wisata di sepanjang jalur mudik Lebaran dan pusat oleh-oleh mulai ramai dikunjungi pemudik. Lonjakan pengunjung ini mulai terlihat signifikan pada Selasa (17/3), bertepatan dengan mengalirnya arus mudik gelombang kedua.

Puncak gelombang kedua arus mudik diperkirakan jatuh pada 18-19 Maret 2026. Seiring dengan meningkatnya volume kendaraan di jalur Pantura, jalur tengah, Pansela, maupun Tol Trans Jawa, sejumlah titik wisata menjadi pilihan favorit pemudik untuk beristirahat (rest area) sekaligus berekreasi.

Destinasi Wisata Populer di Jalur Mudik Jateng

Berdasarkan pantauan, beberapa destinasi wisata yang mulai diserbu wisatawan di jalur Pantura meliputi Pantai Pasir Kencana (Pekalongan), Pantai Sigandu (Batang), kawasan bersejarah Kota Lama (Semarang), Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga, Bandungan (Kabupaten Semarang), hingga Pantai Kartini (Jepara).

Baca juga : TMJ Siap Layani Arus Mudik Lebaran 2026 di Tol Semarang-Solo

Sementara itu, di jalur alternatif, objek wisata seperti Pemandian Air Panas Guci (Tegal), Paninggaran (Pekalongan), dan Curug Sewu (Kendal) juga menjadi destinasi pilihan bagi mereka yang menghindari kemacetan di jalur utama.

Tak hanya wisata alam dan religi, pusat oleh-oleh dan jajanan juga diserbu pengunjung. Lokasi seperti Pasar Grosir Batik Sentono (Pekalongan), Jalan Pandanaran (Kota Semarang), Tuntang, dan Salatiga menjadi titik pemberhentian utama bagi pemudik yang ingin membeli pakaian Lebaran serta buah tangan untuk keluarga di kampung halaman.

Suara Pemudik: "Mumpung melintas di Pekalongan, sebelum pulang ke Semarang, kami mampir untuk berwisata sambil melepas lelah sembari cari pakaian untuk Lebaran," ujar Herawati, 48, pemudik asal Jakarta.

Target Kunjungan dan Kesiapan Infrastruktur

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, AR Hanung Triyono, mengungkapkan optimisme terhadap lonjakan kunjungan wisata tahun ini. Dengan potensi 17,7 juta pemudik yang masuk ke Jawa Tengah, angka kunjungan diprediksi akan meningkat tajam dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 5,4 juta orang.

Beberapa pengelola wisata telah melakukan persiapan matang, di antaranya:

Semarang Zoo: Menargetkan 60 ribu pengunjung selama masa libur Lebaran (20-29 Maret 2026) dengan menghadirkan Animal Show.

Kabupaten Kendal: Mengoptimalkan penataan kawasan dan kebersihan fasilitas di objek wisata alam seperti Curug Sewu.

Kabupaten Batang: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menginstruksikan koordinasi ketat dengan Dishub dan Kepolisian untuk mengantisipasi kemacetan di titik rawan seperti Pantai Sigandu dan Kembanglangit.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memastikan kesiapan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata guna mendukung kenyamanan wisatawan. Namun, mengingat kondisi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi, Hanung mengimbau pengelola wisata untuk memperketat standar keamanan dan keselamatan bagi seluruh pengunjung. (AS/E-4)